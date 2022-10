Wypchali ryby ołowiem, by wygrać zawody wędkarskie. "Jeden z najbardziej obrzydliwych czynów"

Ryby złowione przez dwóch mężczyzn podczas zawodów wędkarskich w amerykańskim stanie Ohio wydały się organizatorom podejrzanie ciężkie. Okazało się, że zostały wypchane metalowymi ciężarkami, by zwiększyć ich wagę i zapewnić główną wygraną w konkursie. Oszustwo wyszło na jaw, a mężczyźni właśnie usłyszeli zarzuty. - To jeden z najbardziej obrzydliwych, nieuczciwych czynów, jakie świat wędkarski kiedykolwiek widział - mówi organizator konkursu.

Zarzuty dla wędkarzy

- Bardzo poważnie przyjmuję każde przestępstwo i wierzę, że to, co ta dwójka próbowała zrobić, było nie tylko niehonorowe, ale też przestępcze - powiedział prokurator Michael C. O’Malley. We wtorek władze zajęły też łódź i przyczepę Cominsky’ego, których mężczyźni używali podczas turniejów. W akcie oskarżenia napisano, że obaj "świadomie zaangażowali się w postępowanie mające na celu sfałszowanie wyniku".