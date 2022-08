Pracownicy nie chcą pracować ponad siły. Rozwiązaniem ma być "quiet quitting"

Rosnącą popularnością w mediach społecznościowych cieszy się zjawisko "quiet quittingu". Ma to być sposób przeciążonych obowiązkami pracowników na zmniejszenie poziomu stresu i zadbanie o równowagę pomiędzy ich życiem zawodowym i prywatnym. "Quiet qutting" ma być sposobem na radzenie sobie ze zmianami, jakie na rynku pracy przyniosła pandemia COVID-19 i rosnąca liczba zadań w pracy.

Zjawisko nazywane “quiet quitting” (ang. ciche odchodzenie) staje się coraz popularniejsze, nie oznacza ono jednak składania rezygnacji z pracy. "Quiet quitting" definiuje się jako zerwanie z kulturą pośpiechu w pracy i gotowości do podejmowania kolejnych wyrzeczeń na rzecz swojego życia zawodowego.

Quiet quitting

W praktyce oznacza to, że pracownik nadal wykonuje swoje obowiązki służbowe, ale stara się je możliwie ograniczać. "Quiet quitting" ma służyć zarówno unikaniu nadmiernego stresu, jak też zachowywaniu właściwej ilości czasu dla siebie i dla rodziny. Nie chodzi w nim jednak o to, by być gorszym pracownikiem i tylko udawać wykonywanie pracy.