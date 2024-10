Problemy ze snem w ciąży wpływają na rozwój dzieci. Najbardziej narażeni są chłopcy 

Zbyt krótki sen u ciężarnych może negatywnie wpływać na rozwój neurologiczny ich dzieci - twierdzą naukowcy z Uniwersytetu Medycznego w chińskim mieście Hefei. Jak ostrzegają, choć wiele kobiet w ciąży miewa problemy ze snem, to mogą się one przekładać na późniejsze problemy dzieci w zakresie zdolności poznawczych, rozwoju behawioralnego i umiejętności uczenia się.

Krótki czas snu, definiowany jako spanie mniej niż 7 godzin na dobę, to problem, który dotyka około 40 procent ciężarnych. Nasila się ze względu na zmiany hormonalne, częste oddawanie moczu, czy związany z ciążą fizyczny dyskomfort. Tymczasem jak wskazują wyniki badania opublikowanego w czwartek w czasopiśmie "The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism", zbyt krótki sen negatywnie wpływa nie tylko na samopoczucie i zdrowie matki, lecz także na prawidłowy rozwój dziecka.