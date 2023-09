Pracownicy zdalni pod tym względem wygrywają ze stacjonarnymi. Badanie

Osoby pracujące zdalnie odpowiadają za emisję o 54 procent mniej gazów cieplarnianych niż osoby pracujące w biurach, wynika z nowego badania. Jego autorzy zauważają jednak, że wśród osób pracujących z domu zaobserwować można zwiększoną produkcję CO2 wynikającą z większej aktywności społecznej.

Badanie opublikowano w poniedziałek w czasopiśmie "Proceedings of the National Academy of Sciences". Naukowcy z Cornell University w USA we współpracy z firmą Microsoft przyjrzeli się amerykańskim pracownikom i porównali informacje dotyczące m.in. ich dojazdów do pracy oraz zachowań w czasie pracy zdalnej. Podzielili ich na pracowników biurowych, zdalnych i hybrydowych i w oparciu o pięć kategorii emisji CO2 - w tym zużycie energii w biurach i domach - opracowali modele emitowanych przez nich gazów cieplarnianych.

Praca zdalna to mniej emisji CO2 - badanie

W badaniu obliczono, że osoby, które pracują zdalnie przez cały wymiar czasu, produkują o 54 proc. mniej CO2 niż pracownicy biurowi. Według autorów wynika to przede wszystkim z mniejszego zużycia energii w biurze oraz mniejszych emisji wynikających z dojazdów do pracy. Dwa lub cztery dni pracy zdalnej w tygodniu, czyli praca hybrydowa, mają z kolei zmniejszać emisje zanieczyszczeń o nawet 29 proc. w porównaniu do pracy w biurze. W badaniu stwierdzono jednak, że jeden dzień pracy zdalnej w tygodniu zmniejsza emisje CO2 o zaledwie 2 proc. ponieważ oszczędności energii wynikające z nieobecności w biurze są niwelowane przez wzrost liczby podróży niezwiązanych z dojazdem do pracy.

- Ludzie mówią: "Pracuję zdalnie, jestem zeroemisyjny". To nieprawda - zauważa współautor badania Fengqi You. - Kluczowym pytaniem jest, jak bardzo pozytywne są korzyści netto z pracy zdalnej. Gdy ludzie pracują z domu, częściej produkują większą ilość emisji CO2 na aktywnościach społecznych - podkreślił. W badaniu zaobserwowano bowiem, że gdy pracownicy pracują zdalnie, częściej jeżdżą samochodem, a nawet więcej latają samolotem. W dodatku domy, w przeciwieństwie do wielu biur, nie zawsze są wyposażone w energooszczędne rozwiązania. Dlatego badacze ostrzegają, że do osiągnięcia korzyści w postaci oszczędności emisji CO2 potrzebne jest staranne zaplanowanie pracy zdalnej.

"Choć praca zdalna ma potencjał w zmniejszaniu śladu węglowego, do pełnego wykorzystania jej korzyści dla środowiska niezbędne jest staranne rozważenie modeli dojazdów do pracy, zużycia energii w budynkach, posiadania pojazdów i podróży niezwiązanych z pracą" - konkludują autorzy badania.

Autor:pb//az

Źródło: Guardian