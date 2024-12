"Magiczne" europejskie miasta na święta. Wśród nich jedno z Polski 

Wiedeń, Austria

Hallstatt, Austria

Miasto położone jest na brzegach jeziora Hallstatt See, otoczonego wysokimi alpejskimi szczytami. Hallstatt stanowi centrum obszaru uzdrowiskowego Salzkammergut, które w 1997 roku zostało wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. XVI-wieczne kamienice, wąskie uliczki i niemal gwarancja śniegu w okresie Bożego Narodzenia sprawiają, że jest to idealne miejsce, by wczuć się w świąteczny nastrój, ocenia CNN.

Tromsø, Norwegia

Colmar, Francja

CNN przekonuje, że znajdujące się we francuskiej Alzacji Colmar może się poszczycić jednym z najpiękniejszych jarmarków bożonarodzeniowych w Europie. W centrum znajduje się co najmniej sześć targowisk, które są ze sobą połączone klimatycznie oświetlonymi uliczkami. Co więcej w środy i soboty około godziny 17 chór dziecięcy występuje nad lokalnym kanałem, śpiewając kolędy. ZOBACZ TEŻ: Najlepsze miasta do życia. Zwycięzca po raz trzeci z Europy Środkowej