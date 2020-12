Prekariat w pytaniu z "Milionerów" za 75 tysięcy złotych

Prekariat to określenie nowej klasy społecznej, charakterystycznej dla współczesnego kapitalizmu. Co jest jej wyróżnikiem: liczne potomstwo, niepewność zatrudnienia, szybkie bogacenie się czy głęboka religijność? Na to pytanie za 75 tysięcy złotych odpowiadał pan Michał Jabłoński z Warszawy.

Zawodnik rozpoczął rozgrywkę już w poprzednim odcinku. Udało mu się dotrzeć do gwarantowanych 40 tysięcy złotych i od tej puli rozpoczął dalszą grę o milion. Do tej pory pan Michał wykorzystał jedno koło ratunkowe - pytanie do publiczności. Gdy stanął do gry o 75 tysięcy złotych, wciąż mógł jeszcze sięgnąć po koła pół na pół i telefon do przyjaciela.