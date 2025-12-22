Logo strona główna
Kulinarna dusza Małopolski. Odkryj ją w Polsce na Weekend 

Kulinarna dusza Małopolski. Odkryj ją w Polsce na Weekend 
Polska na Weekend. Smaki Małopolski. Część 1
Źródło: Materiał sponsorowany
Tatrzańskie szlaki, Wawel, Wieliczka. To miejsca, które są nam doskonale znane. Jednak Małopolska to coś więcej. To obwarzanek krakowski, bryndza podhalańska, oscypek, kiełbasa lisiecka… Oraz kilkanaście innych produktów wpisanych na unijną listę tradycyjnych wyrobów. W małopolskiej kuchni spotyka się tradycja z nowoczesnością, a wiele potraw ma bardzo długą historię. To często receptury przekazywane z pokolenia na pokolenie. Kulinarna podróż po regionie jest czymś, czego żaden smakosz nie może przegapić. 

Historia na talerzu

Gdy mowa o krakowskich restauracjach jednym z miejsc, których nie można pominąć jest “Wierzynek”. Jego legenda sięga 1364 roku. To właśnie tu Mikołaj Wierzynek na prośbę Kazimierza Wielkiego urządził ucztę, na której ugoszczono licznych europejskich monarchów. Według przekazywanych relacji, stoły uginały się w jej trakcie od potraw. Dziś restauracja kontynuuje tę tradycję i stara się łączyć swoje dziedzictwo z perfekcyjnym wykonaniem potraw.

Pozycją obowiązkową w menu jest kaczka z jabłkami. Krucha, podawana z rozpływającym się w ustach, aromatycznym sosem… W połączeniu z wyjątkowymi wnętrzami restauracji możemy poczuć się jak na królewskiej uczcie! Oczywiście po głównym daniu warto także sięgnąć po deser. Będąc w Małopolsce nie sposób nie zjeść kremówki, która w Wierzynku smakuje wyjątkowo.

Tradycja w nowoczesnej odsłonie

Lokalne składniki, pełna dbałość o szczegóły i nieoczywiste połączenia smaków. Jeśli szukamy ich w kuchni warto skierować się do restauracji Fiorentina znajdującej się kilka kroków od krakowskiego Rynku. Czego możemy spodziewać się w menu? Znajdziemy w nim na przykład filet z okonia podany ze świeżymi ziołami na kapuście z kwaśnicy. Inną pozycją, na którą warto zwrócić uwagę jest mus z oscypka. Tradycyjny, góralski ser podawany jest z konfiturą z brusznicy. To dowód na to, że smaki znane od lat mogą nas zaskoczyć. Zarówno nowoczesnymi interpretacjami, jak i kulinarnym rzemiosłem na najwyższym poziomie.

Smaki na talerzu znane od pokoleń

Z małopolską kuchnią możemy zapoznać się także sami, na własną rękę. Z pomocą przychodzi tutaj Koło Gospodyń Wiejskich w Gdowie, które w dostępnej online publikacji zebrało przepisy przekazywane w rodzinach od wielu, wielu lat.

A jeśli wolimy, żeby ktoś inny przyrządził nam pyszności podawane na talerzu ostatnim przystankiem w Krakowie powinny być restauracje lub sklepy działające pod szyldem Sekret Smaku. To rodzinne pierogarnie, w których spróbujemy tego dania w przeróżnych wariantach i będziemy mogli się przekonać co sprawia, że właśnie te pierogi są nagradzane w licznych konkursach.

Małopolska kuchnia jest pełna opowieści o regionie, jego historii oraz ludziach. To zarówno eleganckie restauracje, rodzinne firmy i koła gospodyń wiejskich, dzięki którym możemy otworzyć się na nowe, często nieszablonowe kulinarne doznania. Warto dać się oczarować smakom Małopolski i przeżyć kulinarną przygodę, którą zapamiętamy na długo.

Źródło: Materiał sponsorowany

Źródło zdjęcia głównego: Materiał sponsorowany

Polska na weekend 360
