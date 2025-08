Stypendium ma pomóc studentom "oderwać się od książek". Ponad tysiąc chętnych

Seul, Korea Południowa Źródło: Archiwum Reuters

Kluczowe fakty: Kwon Jun-ha - 81-letni absolwent Uniwersytetu Narodowego w Seulu - postanowił zachęcić studentów tej uczelni do korzystania z życia.

Mężczyzna ufundował stypendium, które ma pomóc w oderwaniu się od nauki. Co trzeba zrobić, by je otrzymać?

Ponad 1,4 tysiąca studentów Uniwersytetu Narodowego w Seulu zgłosiło się do udziału w programie stypendialnym o nazwie Misan Mountain Hiking. Ma on pomóc w bardziej aktywnym korzystaniu z życia. Ostatecznie władze uczelni zakwalifikowały do udziału w nim 70 osób. By zdobyć świadczenie, przed końcem roku będą one musiały wspiąć się na trzy lub sześć szczytów górskich.

Szczyty te nie mogą być jednak przypadkowe. Jak tłumaczą lokalne media, uznawane będą jedynie góry z wcześniej przygotowanej listy. Nieuznawane będą m.in. te, na które można wjechać kolejką górską. Zakończenie wędrówki trzeba będzie udokumentować w specjalnej aplikacji.

Nietypowe stypendium ma pomóc w oderwaniu się od książek

Osoby, którym do końca roku uda się wspiąć na co najmniej trzy szczyty, mogą liczyć na nagrodę w wysokości 300 tysięcy wonów południowokoreańskich (równowartość około 800 zł), a studenci, którzy wejdą na sześć lub więcej szczytów - 700 tysięcy wonów (ok. 1850 zł) - podaje portal "Chosun Daily".

Fundator stypendium, 81-letni absolwent Uniwersytetu Narodowego w Seulu Kwon Jun-ha tłumaczy, że poprzez świadczenie chce zachęcić studentów do oderwania się od książek. - Studenci spędzają całe życie na nauce. Chcę, żeby także wzmocnili zdrowie i pamięć - mówi.