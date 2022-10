Kawa czy herbata: co jest lepsze dla zdrowia? Podsumowano wyniki badań

Odwieczny spór o to, czy lepsza jest kawa czy herbata, postanowił rozstrzygnąć amerykański "Washington Post". Jego dziennikarze zebrali kilkadziesiąt dotychczas przeprowadzonych badań na temat wpływu picia obu napojów na zdrowie. Podsumowanie wyników gazeta opublikowała we wtorek.

Kawa i herbat a cukrzyca

Z badań wynikło, że występuje zależność między regularnym piciem kawy, a występowaniem cukrzycy typu 2. Wyniki były zaskakujące - ryzyko zachorowania na cukrzycę typu 2 było aż o 25 proc. niższe u osób, które dziennie piły do czterech filiżanek kawy w porównaniu z grupą, która nie piła kawy w ogóle. Korzystne działanie miała pod tym względem również kawa bezkofeinowa, która obniżała ryzyko zachorowania o ok. 20 proc.

W przypadku herbaty wyniki przeprowadzonych badań nie były jednoznaczne. Niektóre z nich wykazały, że picie do 4 szklanek zielonej herbaty dziennie może obniżyć poziom cukru we krwi. Brak jednak analizy, która udowodniłaby niepodważalną zależność między piciem herbaty, a obniżeniem poziomu cukru.

Kawa zmniejsza ryzyko raka?

Kawa i herbata a stres

Z kolei umiarkowane spożycie kawy może stymulować poziom kortyzolu w organizmie, a tym samym przyczynić się do polepszenia nastroju. Z drugiej jednak strony, wypicie zbyt wielu filiżanek kawy może prowadzić do poddenerwowania, niepokoju i bezsenności. Związane to jest z większą zawartością kofeiny w kawie, niż herbacie. Z tego powodu herbata, w przeciwieństwie do kawy, nie wykazywała negatywnego oddziaływania na jakość snu badanych.