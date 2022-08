Pytony zjadają wszystko, nawet aligatory. Rusza konkurs polowania na groźne węże

Władze Florydy ogłosiły rozpoczęcie w piątek konkursu polowania na pytony birmańskie. Te groźne węże rozmnażają się w szybkim tempie i sieją spustoszenie w lokalnym ekosystemie. To kolejna edycja corocznego konkursu, na którego zwycięzców czekają nagrody.

Tegoroczne Florida Python Challenge - taką nazwę nosi polowanie - potrwa od 5 do 14 sierpnia. Odbędzie się na terenie Parku Narodowego Everglades na Florydzie. Wziąć w nim udział mogą zarówno profesjonalni łowcy węży, jak i amatorzy. Jedynym warunkiem niezbędnym do przystąpienia do zawodów jest obejrzenie krótkiego szkolenia online i uzyskanie wyniku na poziomie przynajmniej 80 proc. w internetowym teście. Konieczne jest również wpłacenie wpisowego w wysokości 25 dolarów.