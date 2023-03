Dlaczego 21 marca nosimy dwie różne kolorowe skarpetki?

21 marca przypada Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa, zwany także Dniem Kolorowej Skarpetki. Jego symbolem są skarpetki nie do pary nawiązujące do niedopasowania, z jakim zmagają się osoby z zespołem Downa.

21 marca to nie tylko pierwszy dzień wiosny, ale też Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa. Święto zostało ustanowione w 2005 roku z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Zespołu Downa, a od 2012 roku organizowane jest pod patronatem Organizacji Narodów Zjednoczonych.

21 marca - Dzień Kolorowej Skarpetki. Skąd taka data?

Data 21 marca nie jest przypadkowa - nawiązuje bowiem do dodatkowego, trzeciego chromosomu w 21. parze chromosomów u osób z zespołem Downa. Symbolem tego dnia są kolorowe skarpetki nie do pary. Jak przypomina na swojej stronie Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, nawiązują do "niedopasowania genotypowego, ale i społecznego, z jakim borykają się osoby z zmagające się z zespołem Downa".