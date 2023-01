Sześć minut takich ćwiczeń zmniejsza ryzyko choroby Alzheimera i Parkinsona. Jak trenować?

czytaj dalej

Sędziemu Pawłowi Juszczyszynowi grożą kolejne trzy postępowania dyscyplinarne. - Oczywiście są to szykany, to próba zastraszenia mnie i całego środowiska sędziowskiego. Zarówno ja, jak i środowisko sędziowskie, już wielokrotnie daliśmy dowód tego, że nie damy się zastraszyć - podkreślił w "Faktach po Faktach" Juszczyszyn. - My w tej chwili się nie bronimy, my atakujemy i przykładem takiego przejścia do kontrofensywy o praworządność jest złożenie w minionym tygodniu subsydiarnego aktu oskarżenia przeciwko prezesowi Sądu Rejonowego w Olsztynie Maciejowi Nawackiemu - dodał.