Cztery Brytyjki zamieszkają na Antarktydzie. Będą pracować na poczcie i liczyć pingwiny

Cztery kobiety z Wielkiej Brytanii zostały wybrane do zespołu, który przez pięć miesięcy będzie zarządzał pocztą w stacji badawczej Port Lockroy na Antarktydzie - informują brytyjskie media. Do zadań kobiet będzie należeć nie tylko obsługa korespondencji, ale również prowadzenie miejscowego sklepu z pamiątkami czy obserwacja pingwinów. Chętnych do dołączenia do zespołu było ponad 6 tysięcy.