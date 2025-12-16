Media: kradzione zboże z Ukrainy trafia do Arabii Saudyjskiej

Mają silne relacje z Waszyngtonem, jak i z Moskwą. Oczy całego świata skierowane na Arabię Saudyjską Źródło: Jakub Loska/Fakty o Świecie TVN24 BiS

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Według śledztwa zboże z Krymu do Arabii Saudyjskiej przewoził rosyjski masowiec Krasnodar. Podczas pierwszego rejsu we wrześniu 2025 r. ukraińskie ziarno trafiło do portu im. króla Abdullaha, a kolejny transport został rozładowany pod koniec listopada w Dżizan. Oba porty położone są w zachodniej części Arabii Saudyjskiej nad Morzem Czerwonym.

Tym samym Arabia Saudyjska dołączyła do krajów, które otrzymują zboże z okupowanych przez Rosję terytoriów Ukrainy. Na liście są też Bangladesz, Egipt, Iran, Libia, Syria, Turcja, Wenezuela i kontrolowana przez Huti część Jemenu. Ukraina wielokrotnie próbowała odwieść te kraje od zakupu ziarna z okupowanych przez Rosję regionów.

Rosja zrobiła z nich swoje centra logistyczne

W ciągu czterech lat wojny z Ukrainą Moskwa przekształciła zagarnięte jeszcze w 2014 r. porty Krymu, w tym Sewastopol, Eupatorię i Kercz, w ważne centra logistyczne służące do eksportu kradzionego zboża i węgla. Przed pełnoskalową inwazją na Ukrainę w 2022 r. Kreml wykorzystywał te porty sporadycznie do eksportu zboża, głównie do Syrii i Turcji.

Autorzy raportu podkreślili, że okupacja dodatkowych terytoriów w Doniecku i Zaporożu umożliwiła utworzenie nowego szlaku dostaw, w wyniku czego na Krym trafiały olbrzymie ilości zboża, skąd eksportowano je na rynki międzynarodowe, głównie do krajów afrykańskich.

W rekordowym 2023 r. Rosja miała nielegalnie wyeksportować z okupowanej części Ukrainy co najmniej 4 mln ton zboża.

Załogi statków ukrywają pochodzenie ładunku i portu

Bellingcat i "Lloyd’s List" zastrzegły, że chociaż Arabia Saudyjska jest najnowszym bezpośrednim importerem zboża z sankcjonowanego Sewastopola, nie jest jasne, czy władze w Rijadzie zdają sobie sprawę z jego rzeczywistego pochodzenia. Szlaki transportowe zboża mają bowiem powielać te, którymi rosyjska flota cieni przewozi objętą sankcjami ropę naftową.

W obu przypadkach załogi statków robią wszystko, by ukryć pochodzenie ładunku i portu załadunku. Większość jednostek wpływających do portów na Krymie, jak i z niego wypływających, wyłącza transpondery AIS, aby uniemożliwić śledzenie ich, a dodatkowo zarówno w przypadku ropy naftowej, jak i zboża Rosjanie wystawiają fałszywe dokumenty

OGLĄDAJ: "Polityka miała dużo wspólnego z tą katastrofą". Co wiemy o zatonięciu Heweliusza Zobacz cały materiał