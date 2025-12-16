Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Media: kradzione zboże z Ukrainy trafia do Arabii Saudyjskiej

Ukraina, zboże, zboże z Ukrainy, kryzys zbożowy, Kijów
Mają silne relacje z Waszyngtonem, jak i z Moskwą. Oczy całego świata skierowane na Arabię Saudyjską
Źródło: Jakub Loska/Fakty o Świecie TVN24 BiS
Arabia Saudyjska dołączyła do krajów, które kupują zboże z okupowanych przez Rosję terytoriów Ukrainy – wykazało wspólne dochodzenie holenderskiej grupy Bellingcat i brytyjskiego magazynu "Lloyd’s List". Tym samym kraj dołączył do długiej listy odbiorców surowca z okupowanych terenów.

Według śledztwa zboże z Krymu do Arabii Saudyjskiej przewoził rosyjski masowiec Krasnodar. Podczas pierwszego rejsu we wrześniu 2025 r. ukraińskie ziarno trafiło do portu im. króla Abdullaha, a kolejny transport został rozładowany pod koniec listopada w Dżizan. Oba porty położone są w zachodniej części Arabii Saudyjskiej nad Morzem Czerwonym.

Tym samym Arabia Saudyjska dołączyła do krajów, które otrzymują zboże z okupowanych przez Rosję terytoriów Ukrainy. Na liście są też Bangladesz, Egipt, Iran, Libia, Syria, Turcja, Wenezuela i kontrolowana przez Huti część Jemenu. Ukraina wielokrotnie próbowała odwieść te kraje od zakupu ziarna z okupowanych przez Rosję regionów.

Rosja zrobiła z nich swoje centra logistyczne

W ciągu czterech lat wojny z Ukrainą Moskwa przekształciła zagarnięte jeszcze w 2014 r. porty Krymu, w tym Sewastopol, Eupatorię i Kercz, w ważne centra logistyczne służące do eksportu kradzionego zboża i węgla. Przed pełnoskalową inwazją na Ukrainę w 2022 r. Kreml wykorzystywał te porty sporadycznie do eksportu zboża, głównie do Syrii i Turcji.

Autorzy raportu podkreślili, że okupacja dodatkowych terytoriów w Doniecku i Zaporożu umożliwiła utworzenie nowego szlaku dostaw, w wyniku czego na Krym trafiały olbrzymie ilości zboża, skąd eksportowano je na rynki międzynarodowe, głównie do krajów afrykańskich.

W rekordowym 2023 r. Rosja miała nielegalnie wyeksportować z okupowanej części Ukrainy co najmniej 4 mln ton zboża.

Załogi statków ukrywają pochodzenie ładunku i portu

Bellingcat i "Lloyd’s List" zastrzegły, że chociaż Arabia Saudyjska jest najnowszym bezpośrednim importerem zboża z sankcjonowanego Sewastopola, nie jest jasne, czy władze w Rijadzie zdają sobie sprawę z jego rzeczywistego pochodzenia. Szlaki transportowe zboża mają bowiem powielać te, którymi rosyjska flota cieni przewozi objętą sankcjami ropę naftową.

W obu przypadkach załogi statków robią wszystko, by ukryć pochodzenie ładunku i portu załadunku. Większość jednostek wpływających do portów na Krymie, jak i z niego wypływających, wyłącza transpondery AIS, aby uniemożliwić śledzenie ich, a dodatkowo zarówno w przypadku ropy naftowej, jak i zboża Rosjanie wystawiają fałszywe dokumenty

OGLĄDAJ: "Polityka miała dużo wspólnego z tą katastrofą". Co wiemy o zatonięciu Heweliusza
pc

"Polityka miała dużo wspólnego z tą katastrofą". Co wiemy o zatonięciu Heweliusza

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Pkarp/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/SERGEY DOLZHENKO

Udostępnij:
TAGI:
RosjaArabia Saudyjskazboże z Ukrainy
Zobacz także:
shutterstock_318226679_1
W branży wrze. "Tanio i szybko nie znaczy dobrze"
Natalia Szostak, Katarzyna Korzeniowska
koszyk sklep zakupy inflacja AdobeStock_493101486
Król i królowa podwyżek
Handel
Moskwa, Rosja, Władimir Putin
Rośnie presja na Rosję. Tak tanio nie było od pięciu lat
Karol Nawrocki
Prezydent podpisał 15 ustaw
Z kraju
Donald Trump
Postawili na Trumpa. Straty sięgają nawet 99 procent
tłum ludzie
Fala wzbiera w Europie. Duży wzrost
shutterstock_1817709632_1
Białoruś uwolniła więźniów, USA złagodziły restrykcje
Friedrich Merz
Merz o rosyjskich aktywach. "Okazanie siły"
ikea, katalog, sklep
Ikea wycofuje produkt
Z kraju
broker, giełda, wall street
USA robią zapasy. "Stratosferyczne maksima"
shutterstock_1202212432
Członek RPP: nie wykluczam cięć, może nawet kilku
Pieniądze
34-latka padłą ofiarą oszustów
Wicepremier: Atak hakerski. Trwają czynności operacyjne
Z kraju
tankowiec, Wenezuela
Paraliż eksportu. Statki zawracają
barcelona hiszpania shutterstock_2153597591
Rząd uderza w giganta. Jest decyzja w sprawie kary
shutterstock_2589304837_1
Gwałtowny wzrost. "Sprzyjające warunki"
Nieruchomości
Praca, biuro, firma, pracownicy, biurka
To najważniejszy benefit dla pracowników
Dla pracownika
shutterstock_2316860485
Wynajmują surogatki, by "stworzyć niepokonaną dynastię"
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
"Wyścig z czasem" i "szalony finiszowy sprint". Ministra komentuje
Z kraju
dziecko smartfon telefon ekran dzieci shutterstock_2330609743
"Dajcie im telefon z klapką"
Tech
portfel pieniadze shutterstock_2387670729
Nowe dane o zagrożeniu skrajnym ubóstwem
Z kraju
ulica ludzie slonce pasy shutterstock_565189495
Jak długo gotować jajko? Ile wzrostu ma Tom Cruise?
Tech
iRobot Roomba
Znana firma w tarapatach. Jest wniosek o ochronę przed wierzycielami
traktor rolnictwo pole shutterstock_2433630571
Podzielili rynek i ustalali ceny. Potężna kara za zmowę
Z kraju
zakupy, sklep, paragon, koszyk, ceny
Tak rosną ceny w Polsce
Z kraju
Awaria sieci cieplarnianej we Wrocławiu
Można otrzymać nawet 1750 złotych. Ostatni dzień na złożenie wniosku
Z kraju
Berlin (zdjęcie ilustracyjne)
Problemy gospodarcze Niemiec. "Główne filary nie wykazują poprawy"
praca biuro pracownik parownicy shutterstock_1751378768_1
Niepokojące dane z rynku pracy. "Dobiliśmy do dna"
Dla pracownika
shutterstock_2556416827
"Takie zakupy różnie się kończą". Ekspertka ostrzega
Tech
shutterstock_2588290299
Retro płyty przeżywają renesans. Wielu kupuje, ale ich nie słucha
shutterstock_2632698777
Media: Biały Dom zmienia nastawienie wobec używki. Decyzja już wkrótce

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica