Wielkie firmy ukarane przez Brukselę. "Podnoszą ceny i ograniczają wybór"

Komisja Europejska (KE) przeprowadziła w tej sprawie dochodzenie, które wykazało, że trzy przedsiębiorstwa ograniczyły zdolność niezależnych sprzedawców detalicznych, z którymi współpracują, do ustalania własnych cen detalicznych online i offline produktów zaprojektowanych i sprzedawanych przez Gucci, Chloe i Loewe pod ich markami.

- Tego rodzaju zachowania antykonkurencyjne podnoszą ceny i ograniczają wybór dla konsumentów - podkreśliła KE w komunikacie.

Marki podjęły współpracę

Jak dodała, ze względu na współpracę, jaką podjęły z KE te trzy marki z Włoch, Francji i Hiszpanii, wysokość grzywien została obniżona do łącznej kwoty 157 mln euro.

- W Europie wszyscy konsumenci, niezależnie od tego, co i gdzie kupują, zarówno w internecie, jak i poza nim, zasługują na korzyści płynące z prawdziwej konkurencji cenowej - podkreśliła Komisja.

Decyzja ta ma być sygnałem dla branży modowej i każdej innej, że KE nie będzie tolerować tego rodzaju praktyk - dodano.

Autorka/Autor: pkarp/ToL Źródło: PAP Źródło zdjęcia głównego: Sitthipong Pengjan / Shutterstock.com