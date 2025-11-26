Ministra chce wyższych podatków. "Mój wybór"

Książe William i premier Keir Starmer na konferencji klimatycznej COP30 Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

- Mój wybór jest następujący: nie program oszczędnościowy, nie zadłużenie i nie obojętność wobec niesprawiedliwości, tylko budżet zapewniający równowagę fiskalną, solidne usługi publiczne i stabilną gospodarkę – oznajmiła ministra finansów Rachel Reeves.

Rachel Reeves Źródło: PAP/EPA/TOLGA AKMEN

Większe wpływy do budżetu

Zapowiadany wzrost podatków ma do końca kadencji przynosić budżetowi 26,1 mld funtów rocznie, a w roku fiskalnym 2030-2031 już 29,8 mld funtów.

Reeves zrezygnowała z podniesienia podatku dochodowego, gdyż byłoby to złamanie ważnej obietnicy wyborczej Partii Pracy, ale zamroziła jego progi. Dzięki temu osoby, których dochody przekroczyły kolejny próg, mają przynieść budżetowi w 2030-2031 r. 12,7 mld funtów.

Przewidziano natomiast 2-procentowy wzrost podstawowego i wyższego podatku od dochodów z nieruchomości, oszczędności i dywidend. Reeves podkreśliła, że mimo to 90 proc. podatników nadal w ogóle nie będzie musiała płacić podatków z tytułu oszczędności.

Stagnacja gospodarki Wielkiej Brytanii

Od powrotu laburzystów do władzy w 2024 r. wzrost gospodarczy jest w stanie stagnacji (w trzecim kwartale wyniósł 0,1 proc.), a rynki są zaniepokojone deficytem budżetowym (ok. 5 proc. PKB w zeszłym roku) i zadłużeniem kraju.

Wśród najważniejszych kroków mających zwiększyć siłę nabywczą przewidziano zniesienie limitu zasiłków rodzinnych, co ma kosztować budżet 3 mld funtów do 2029-2030 r.

Inne posunięcia mają charakter raczej symboliczny, jak np. zamrożenie cen biletów kolejowych.

- Ten budżet pozwoli zmniejszyć inflację i przyniesie rodzinom natychmiastową ulgę – zapewniła Reeves.

OGLĄDAJ: TVN24 HD