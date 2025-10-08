Ruch Brukseli. Groźba "najpoważniejszego kryzysu w historii"

Wielka Brytania i Unia Europejska podpisały trzy porozumienia Źródło: Reuters

Komisja Europejska zaproponowała we wtorek podniesienie ceł na stal z 25 do 50 proc. od połowy przyszłego roku. Nowa stawka będzie obowiązywać, gdy import surowca przekroczy 18,3 mln ton na rok, co stanowi redukcję o 47 proc. w stosunku do poziomu z 2024 r.

Propozycja ma zastąpić obecny mechanizm ochrony europejskiego rynku stali, który wygasa w połowie 2026 r. By weszła w życie, będą musiały ją przyjąć kraje członkowskie i Parlament Europejski.

"Kolejny cios"

Oznacza to, że unijne cła na stal będą o wiele bardziej dotkliwe dla brytyjskiego przemysłu niż te wprowadzone przez USA wynoszące 25 proc. Dziennik "Financial Times" przewiduje, że "tania stal będzie sprzedawana w Wielkiej Brytanii na zasadzie dumpingu, co jeszcze bardziej osłabi jej podaż (krajową produkcję - red.)".

Jak zauważyła BBC, UE jest "najważniejszym odbiorcą brytyjskiego eksportu stali o wartości prawie 3 mld funtów, 78 proc. wyrobów stalowych wyprodukowanych w Wielkiej Brytanii na potrzeby rynków zagranicznych trafia do państw UE".

Zdaniem BBC wprowadzenie unijnych planów będzie "kolejnym ciosem dla brytyjskiego przemysłu stalowego" po zawieszeniu we wrześniu na czas nieokreślony propozycji porozumienia mającego na celu zniesienie ceł na eksport brytyjskiej stali do Stanów Zjednoczonych.

Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer we wtorek zapowiedział, że rząd zapewni "silne wsparcie" brytyjskiemu przemysłowi stalowemu. Nie odpowiedział jednak na pytanie, czy Londyn prowadząc rozmowy z Brukselą, stara się o wprowadzenie wyjątkowych zasad.

Odpowiedź na decyzję Donalda Trumpa

Według BBC plan UE jest "częściowo odpowiedzią na decyzję prezydenta USA Donalda Trumpa, który na początku 2025 roku znacznie podniósł cła na zagraniczną stal".

To skłoniło inne kraje, w tym Kanadę, Meksyk i Brazylię, do podjęcia działań mających na celu zwiększenie ochrony krajowych producentów.

Jak podał "FT", Wielka Brytania wyeksportowała do UE 1,9 mln ton stali w 2024 r., przy czym zdecydowana większość eksportowana była bez cła w ramach porozumień kwotowych zawartych z Brukselą.

