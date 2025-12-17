Były minister ma nową pracę w gigancie

Piotr Kuczyński o sztucznej inteligencji i bańce AI Źródło: TVN24 BiS

"Niedawno zadałem sobie pytanie: jaka jest dziś najbardziej ekscytująca i obiecująca firma na świecie? Uważam, że odpowiedź brzmi: OpenAI" - napisał w mediach społecznościowych były kanclerz skarbu.

Informacja o nowej pracy byłego ministra finansów pojawiła się wkrótce po przekazaniu, że rozmowy na szczeblu rządowym między Wielką Brytanią a USA dotyczące umowy technologicznej, obejmującej m.in. większą współpracę w obszarze AI, utknęły w martwym punkcie.

Były minister finansów George Osborne (z lewej) w rozmowie z byłym premierem Johnem Majorem Źródło: FACUNDO ARRIZABALAGA/PAP/EPA

Zespół do współpracy z rządami państw

Dyrektor ds. globalnych relacji OpenAI Chris Lehane zaznaczył, że decyzja Osborne'a odzwierciedla "wspólne przekonanie, że sztuczna inteligencja staje się infrastrukturą krytyczną - a wczesne decyzje dotyczące tego, jak jest tworzona, regulowana i wdrażana, będą kształtować gospodarkę i geopolitykę przez kolejne lata".

Program "OpenAI for Countries" ma współpracować z rządami, aby "zapewnić, że globalne systemy AI będą budowane w oparciu o wartości demokratyczne" - napisał Lehane w mediach społecznościowych. Do tej pory w ramach inicjatywy nawiązano współpracę z ponad 50 krajami.

Były brytyjski minister finansów ma współpracować z rządami przy rozwoju infrastruktury AI, podnoszeniu kompetencji w zakresie sztucznej inteligencji oraz wykorzystywaniu jej do usprawniania usług publicznych. "W nowej roli George pomoże rozwijać istniejące partnerstwa i budować nowe" - dodał Lehane.

Osborne, który jest współprowadzącym podcast i pełni funkcję przewodniczącego British Museum, podkreślił, że dołączył do firmy po rozmowach z dyrektorem generalnym OpenAI Samem Altmanem oraz dyrektorem operacyjnym Bradem Lightcapem.

Osborne poinformował również, że odchodzi z obecnego stanowiska w banku inwestycyjnym Evercore, co określił jako "bardzo trudną decyzję". W latach 2017–2020 był także redaktorem naczelnym dziennika "Evening Standard". O nowej roli Osborne'a jako pierwszy poinformował "Financial Times".

"Różnice zdań" na linii Londyn-Waszyngton

Downing Street zapewnia, że nadal prowadzi aktywne rozmowy z rządem USA w sprawie dużej umowy technologicznej.

Porozumienie, zaprezentowane we wrześniu, zakładało planowane inwestycje w wysokości 31 mld funtów (ok. 148 mld zł) ze strony gigantów technologicznych, w tym Nvidii i Google'a. Później pojawiły się jednak doniesienia, że "większe różnice zdań" między USA a Wielką Brytanią doprowadziły do wstrzymania negocjacji.

Nominacja Osborne'a zbiega się także z boomem inwestycyjnym w sektorze AI oraz rosnącymi obawami o możliwą bańkę na tym rynku. Na początku miesiąca Bank Anglii ostrzegł przed potencjalną "gwałtowną korektą" wycen największych spółek technologicznych, wskazując, że rozwój sektora AI w ciągu najbliższych pięciu lat będzie napędzany długiem liczonym w bilionach dolarów.

Rozwój sztucznej inteligencji

W sierpniu "Guardian" podał, że Meta, Microsoft, Amazon i Alphabet przeznaczyły w tym roku już kwotę 155 miliardów dolarów na sztuczną inteligencję (AI).

Jeśli chodzi rozwój AI to na rynku funkcjonują obecnie takie czatboty AI jak: ChatGPT, Microsoft Copilot, Google Gemini, Perplexity AI czy DeepSeek. Pod koniec lutego udostępniona została polska sztuczna inteligencja PLLuM dla administracji i obywateli.

