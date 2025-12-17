Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pilne
Jest akt oskarżenia przeciwko Macierewiczowi
Jest akt oskarżenia przeciwko Macierewiczowi
Ze świata

Były minister ma nową pracę w gigancie

pap_20190620_12S
Piotr Kuczyński o sztucznej inteligencji i bańce AI
Źródło: TVN24 BiS
Były minister finansów Wielkiej Brytanii George Osborne przechodzi do giganta technologicznego OpenAI. Ma pokierować programem "OpenAI for Countries", którego celem jest wspieranie rządów w rozwijaniu ich potencjału w zakresie sztucznej inteligencji - poinformował portal stacji BBC.

"Niedawno zadałem sobie pytanie: jaka jest dziś najbardziej ekscytująca i obiecująca firma na świecie? Uważam, że odpowiedź brzmi: OpenAI" - napisał w mediach społecznościowych były kanclerz skarbu.

Informacja o nowej pracy byłego ministra finansów pojawiła się wkrótce po przekazaniu, że rozmowy na szczeblu rządowym między Wielką Brytanią a USA dotyczące umowy technologicznej, obejmującej m.in. większą współpracę w obszarze AI, utknęły w martwym punkcie.

Były minister finansów George Osborne (z lewej) w rozmowie z byłym premierem Johnem Majorem
Były minister finansów George Osborne (z lewej) w rozmowie z byłym premierem Johnem Majorem
Źródło: FACUNDO ARRIZABALAGA/PAP/EPA

Zespół do współpracy z rządami państw

Dyrektor ds. globalnych relacji OpenAI Chris Lehane zaznaczył, że decyzja Osborne'a odzwierciedla "wspólne przekonanie, że sztuczna inteligencja staje się infrastrukturą krytyczną - a wczesne decyzje dotyczące tego, jak jest tworzona, regulowana i wdrażana, będą kształtować gospodarkę i geopolitykę przez kolejne lata".

Program "OpenAI for Countries" ma współpracować z rządami, aby "zapewnić, że globalne systemy AI będą budowane w oparciu o wartości demokratyczne" - napisał Lehane w mediach społecznościowych. Do tej pory w ramach inicjatywy nawiązano współpracę z ponad 50 krajami.

Były brytyjski minister finansów ma współpracować z rządami przy rozwoju infrastruktury AI, podnoszeniu kompetencji w zakresie sztucznej inteligencji oraz wykorzystywaniu jej do usprawniania usług publicznych. "W nowej roli George pomoże rozwijać istniejące partnerstwa i budować nowe" - dodał Lehane.

Osborne, który jest współprowadzącym podcast i pełni funkcję przewodniczącego British Museum, podkreślił, że dołączył do firmy po rozmowach z dyrektorem generalnym OpenAI Samem Altmanem oraz dyrektorem operacyjnym Bradem Lightcapem.

Osborne poinformował również, że odchodzi z obecnego stanowiska w banku inwestycyjnym Evercore, co określił jako "bardzo trudną decyzję". W latach 2017–2020 był także redaktorem naczelnym dziennika "Evening Standard". O nowej roli Osborne'a jako pierwszy poinformował "Financial Times".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
W branży wrze. "Tanio i szybko nie znaczy dobrze"

W branży wrze. "Tanio i szybko nie znaczy dobrze"

Natalia Szostak, Katarzyna Korzeniowska
"To rzeczywiście budzi obawy o bezpieczeństwo"

"To rzeczywiście budzi obawy o bezpieczeństwo"

Natalia Szostak

"Różnice zdań" na linii Londyn-Waszyngton

Downing Street zapewnia, że nadal prowadzi aktywne rozmowy z rządem USA w sprawie dużej umowy technologicznej.

Porozumienie, zaprezentowane we wrześniu, zakładało planowane inwestycje w wysokości 31 mld funtów (ok. 148 mld zł) ze strony gigantów technologicznych, w tym Nvidii i Google'a. Później pojawiły się jednak doniesienia, że "większe różnice zdań" między USA a Wielką Brytanią doprowadziły do wstrzymania negocjacji.

Nominacja Osborne'a zbiega się także z boomem inwestycyjnym w sektorze AI oraz rosnącymi obawami o możliwą bańkę na tym rynku. Na początku miesiąca Bank Anglii ostrzegł przed potencjalną "gwałtowną korektą" wycen największych spółek technologicznych, wskazując, że rozwój sektora AI w ciągu najbliższych pięciu lat będzie napędzany długiem liczonym w bilionach dolarów.

Rozwój sztucznej inteligencji

W sierpniu "Guardian" podał, że Meta, Microsoft, Amazon i Alphabet przeznaczyły w tym roku już kwotę 155 miliardów dolarów na sztuczną inteligencję (AI). 

Jeśli chodzi rozwój AI to na rynku funkcjonują obecnie takie czatboty AI jak: ChatGPT, Microsoft Copilot, Google Gemini, Perplexity AI czy DeepSeek. Pod koniec lutego udostępniona została polska sztuczna inteligencja PLLuM dla administracji i obywateli. 

OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: wk/kris

Źródło: BBC, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: FACUNDO ARRIZABALAGA/PAP/EPA

Udostępnij:
TAGI:
AISztuczna inteligencjaOpenAI
Zobacz także:
Inwestor, giełda, broker, trader
Kurs wystrzelił o ponad 750 procent. "Przytłaczający popyt"
Rynki
gdansk galeria handlowa forum shutterstock_2708531615
"Świąteczne ożywienie" w Polsce. Analitycy podliczyli wpływ
Z kraju
shutterstock_2318800287
Rekordowy kurs po słowach Muska
Rynki
euro shutterstock_2643708459
Nie chcą euro. Zmieniają walutę w cieniu kryzysu
Ze świata
shutterstock_2279231855
Kara dla wielkiego banku. "To mogło podnosić koszty kredytu"
Pieniądze
Waszyngton, D.C., USA - 10 stycznia 2025: Zewnątrz zabytkowego budynku Winder, gdzie znajduje się Biuro Przedstawiciela Handlowego USA, zlokalizowane w pobliżu Białego Domu, w śnieżny zimowy dzień.
"USA nie będą miały innego wyboru"
Ze świata
herbata shutterstock_2565006745
Groźna substancja w herbacie. Sprzedaż wstrzymana
Najnowsze
broker, giełda, wall street, stock exchange
Rynki mocno reagują na decyzję Trumpa
Rynki
nastolatkowie, nastolatki, szkoła
Media: Wielka Brytania wraca do Erasmusa
Ze świata
lotto - Longfin Media shutterstock_2241139651
Ósme takie losowanie Lotto z rzędu
Z kraju
eurojackpot shutterstock_1603798027
Wysoka wygrana w Eurojackpot w Polsce
Z kraju
shutterstock_1981384913_1
Nowy podatek coraz bliżej. Wiceminister ujawnił szczegóły
Tech
Anglia, Wielka Brytania, Londyn droga M25
"Przepraszamy poszkodowanych". Tysiące kierowców niesłusznie ukaranych
Moto
jaja jajka shutterstock_2586209839
Jaja wycofywane z obrotu. Ostrzeżenie
Z kraju
Londyn, Wielka Brytania, ludzie, tłum, ulica
Tak źle nie było od czterech lat. "Załamał się"
Ze świata
samochody autostrada korek shutterstock_1576003183
Auta spalinowe. Bruksela zmieniła zdanie
Moto
Kevin Hassett
"Bliski przyjaciel" Trumpa i wyścig o kluczowe stanowisko
Ze świata
shutterstock_2117581991
Wielki bank ostrzega. "Możesz stracić pieniądze!"
Pieniądze
Budowa bloku mieszkalnego na jednym z osiedli w Rzeszowie
Nowa prognoza dla rynku nieruchomości
Nieruchomości
Hiszpania, pociąg regionalny Rodalies de Catalunya niedaleko Sitges
Podróże po Hiszpanii za 60 euro. Władze szykują specjalny bilet
Turystyka
werona-shutterstock_170452373
60 sekund na zdjęcie. Włoskie miasto wprowadza limit
Turystyka
sklep ubrania odziez shutterstock_2610788259
Inflacja bazowa. Nowe dane
Z kraju
traktor rolnictwo pole shutterstock_2433630571
Parlament Europejski zaostrza warunki handlu z Mercosurem
Ze świata
shutterstock_1087980230
Największy producent aut w Europie zamyka fabrykę. Decyzja "absolutnie konieczna"
Moto
Pożary szaleją w hrabstwie Los Angeles
Gigantyczny rachunek za zmiany klimatu. Ubezpieczyciele policzyli
Ze świata
Rzym. Fontanna di Trevi
To jedna z najpopularniejszych atrakcji Rzymu. Od stycznia będzie płatna
Turystyka
Dziennie ok. 5-6 tys. ton polskich produktów z wieprzowiny nie przekracza wschodniej granicy ze względu na embargo
Chiny łagodzą cła na kluczowy produkt z UE
Ze świata
Były wiceminister aktywów państwowych, członek zarządu Narodowego Banku Polskiego Artur Soboń
Członek zarządu NBP o konflikcie: fantastyczne historie
Z kraju
Siedziba TikToka w LA
170 milionów użytkowników, umowa w zawieszeniu. "Czekamy, co się wydarzy"
Tech
Emilewicz o Małym ZUS plus: przedsiębiorca wybiera - niższe składki czy wyższa emerytura
Resorty nie nadążają za elektronicznymi fakturami
Dla firm

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica