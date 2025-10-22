Logo TVN24
Pożar rafinerii. Problemy w regionie

Rafineria MOL w Szazhalombatta na Węgrzech
Pożar rafinerii MOL w pobliżu Budapesztu na Węgrzech
Źródło: PAP/EPA/Robert Hegedus
Pożar w rafinerii MOL w Szazhalombatta może zagrozić dostawom paliw na Węgrzech i w całym regionie - przekazał portal Index. Na negatywne skutki ograniczenia eksportu najbardziej narażona jest Serbia.

Według analizy banku Erste, około 40 proc. mocy przerobowych rafinerii może zostać utracone na kilka miesięcy, co znacznie utrudni produkcję i eksport produktów naftowych.

Problemy węgierskiej rafinerii

MOL stoi teraz przed dwiema opcjami: albo zwiększyć import paliw, albo tymczasowo skorzystać z rezerw strategicznych - przekazały węgierskie media.

Tamas Pletser, analityk branży naftowej i gazowej w Erste, zauważył, że incydent będzie miał ograniczony wpływ na rynek węgierski, ale w szczególnie trudniej sytuacji może znaleźć się Serbia.

Czytaj też: Pożar i wybuch w rafinerii MOL

Trudna sytuacja w Serbii

Media przypomniały, że serbski system energetyczny już znajduje się "w stanie krytycznym".

Na początku października weszły w życie sankcje USA wobec NIS - serbskiego koncernu naftowego, który zarządza jedyną w kraju rafinerią. Firma trafiła na amerykańską listę sankcyjną, ponieważ większość udziałów posiadają w niej podmioty rosyjskie.

"MOL prawdopodobnie nie będzie w stanie eksportować wystarczających ilości produktów naftowych z powodu pożaru, dlatego Serbia może znaleźć się w jeszcze większych tarapatach" - dodano.

Węgry. Pożar rafinerii MOL w Szazhalombatta w pobliżu Budapesztu
Pożar i wybuch w rafinerii MOL
Wypłaty dodatku energetycznego w gminie Starogard Gdański zagrożone
Ceny w górę nawet o kilkadziesiąt procent. "Kolejne fale wzrostu nieuniknione"
Natalia Szostak, Katarzyna Korzeniowska
Tylko w zeszłym roku słoweńska policja zatrzymała około 3 tysięcy migrantów próbujących przejechać do Europy Zachodniej
"Nie wiedziałem, kogo będę woził". Trzy lata więzienia za przewóz migrantów
Sebastian Klauziński

Sytuację dodatkowo pogarsza fakt, że Gazprom nie przedłużył trzyletniej umowy na dostawy gazu ziemnego do Serbii i będzie dostarczał ten surowiec tylko do końca roku. Wobec braku realnych alternatywnych dostaw stanowi to poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego Serbii - napisano w analizie Erste.

Pletser zauważył, że władze w Belgradzie stoją przed wyborem pozostania "po stronie Rosji", co wiąże się z ryzykiem załamania dostaw energii, lub odwrócenia się od Moskwy i narażenia na niezadowolenie nacjonalistycznego elektoratu.

Pożar rafinerii MOL

Pożar w położonej w pobliżu Budapesztu rafinerii wybuchł w nocy z poniedziałku na wtorek; został ugaszony po kilku godzinach. Władze MOL i premier Węgier Viktor Orban zapewnili, że incydent nie zagrozi ciągłości dostaw paliwa.

pc

pc
Autorka/Autor: BC/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/Robert Hegedus

TAGI:
PaliwopaliwaWęgrySerbia
