- Zgodziłem się z Donaldem Trumpem w sprawie stworzenia tarczy finansowej dla Węgier. Jeśli nastąpi jakikolwiek atak z zewnątrz na nasz system finansowy, Stany Zjednoczone zainterweniują, aby chronić stabilność finansową Węgier - zaznaczył premier Orban, cytowany przez rzecznika rządu Zoltana Kovacsa.

"Postawa rządu USA jest jasna"

Minister Lazar oświadczył, że oznacza to, iż Węgry nie będą już "szantażowane" przez UE. - Stany Zjednoczone nie pozwolą, aby węgierska opozycja, a nawet Bruksela, szantażowały Węgry finansowo - powiedział.

- Postawa rządu USA, jego przesłanie, jest jasna: jeśli nie będzie pieniędzy z Brukseli, będą pieniądze z USA - dodał Lazar.

Część z przysługujących Węgrom funduszy UE pozostaje zawieszona z powodu obaw dotyczących standardów praworządności w tym kraju.

Tarcza finansowa dla Węgier

Szczegółowe informacje dotyczące "tarczy finansowej" nie zostały jeszcze upublicznione - zauważyły w poniedziałek węgierskie media.

Premier Węgier spotkał się w piątek w Białym Domu z prezydentem USA Donaldem Trumpem, uzyskując m.in. zwolnienie z amerykańskich sankcji wobec rosyjskich koncernów energetycznych, które zaopatrują Węgry w nośniki energii.

W kwietniu 2026 roku na Węgrzech mają się odbyć wybory parlamentarne. Większość przedwyborczych sondaży daje przewagę najważniejszej partii opozycyjnej, TISZY i jej liderowi - Peterowi Magyarowi.

