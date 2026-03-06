Trybunał wzywa do zwrotu ceł Trumpa. To może być 175 mld dolarów

Trump: rozczarowujące orzeczenie Sądu Najwyższego w sprawie ceł Źródło: TVN24, Reuters

Orzeczenie nowojorskiego Trybunału ds. Handlu Międzynarodowego oceniane jest jako cios dla rządu prezydenta Donalda Trumpa.

Zła wiadomość dla Trumpa

Sędzia Richard Eaton napisał w orzeczeniu, że importerzy "mają prawo skorzystać" na decyzji Sądu Najwyższego, który uznał, że Trump nie miał prawa nakładać w ubiegłym roku powszechnych ceł na podstawie ustawy IEEPA (International Emergency Economic Powers Act). Ustawa ta była podstawą do wprowadzenia większości ceł nałożonych przez Trumpa.

Decyzja Sądu Najwyższego obaliła tym samym najbardziej kontrowersyjne podatki importowe, w tym 10-procentowe cło minimalne na towary niemal z wszystkich państw, 15-procentowe cła na towary z UE, a także karne cła nakładane na Chiny, Kanadę, Meksyk czy Brazylię.

Wciąż nie jest jasne, jak konkretnie ma wyglądać proces zwrotu ceł. Jednak orzeczenie trybunału handlowego to zła wiadomość dla Trumpa, który już zaczął przygotowywać kolejne cła, by zastąpić te unieważnione przez sąd - podkreśliła w czwartek BBC.

W odpowiedzi na decyzję Sądu Najwyższego administracja Trumpa ogłosiła wprowadzenie nowych, tymczasowych ceł na podstawie umowy o handlu z 1974 roku.

Amerykańskie cła Źródło: PAP/Michał Czernek

Rząd może być winien miliardy

Trybunał ds. Handlu Międzynarodowego jest amerykańskim sądem federalnym specjalizującym się w sprawach dotyczących m.in. ceł. Od jego orzeczeń można się odwoływać do federalnego sądu administracyjnego w Waszyngtonie.

Eksperci szacują, że rząd USA może być winny nawet 175 mld dolarów firmom, które zapłaciły cła wprowadzone na podstawie IEEPA. Z danych amerykańskiego Urzędu Celnego i Ochrony Granic wynika, że tylko do końca 2025 roku rząd federalny pobrał w ramach tych ceł 134 mld dolarów.

Specjalizujący się w sprawach handlowych prawnik z firmy King & Spalding, Ryan Majerus, ocenił, że rząd prawdopodobnie będzie odwoływał się od najnowszego orzeczenia.

Według CBS News urząd celny musi teraz opracować sposób na zwrócenie bezprawnie pobranych opłat. Rutynowo zwraca cła pobrane w wyniku błędu, ale jego system "nie był pomyślany do masowych zwrotów" - ocenił Alexix Early, prawnik z firmy Bryan Cave Leighton Paisner.

- Diabeł będzie tkwił w szczegółach procesu administracyjnego - dodał Early.

Zwycięstwo małych firm

Orzeczenie z zadowoleniem przyjęła koalicja We Pay Tariffs, grupa małych przedsiębiorstw, która domaga się zwrotu opłat. "To zwycięstwo małych firm, które zapłaciły miliardy dolarów bezprawnych ceł, i którym należy się zwrot pieniędzy" - ogłosił dyrektor koalicji Dan Anthony.

Trump ocenił decyzję Sądu Najwyższego o unieważnieniu ceł jako "godną pożałowania". W środę minister skarbu USA Scott Bessent poinformował, że nowa 15-procentowa stawka globalnych ceł wejdzie w życie prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu, a w ciągu pięciu miesięcy wszystkie cła powrócą do poziomów sprzed decyzji sądu.

