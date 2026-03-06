Logo TVN24
Ze świata

Trybunał wzywa do zwrotu ceł Trumpa. To może być 175 mld dolarów

USA, transport, łańcuchy dostaw, cła
Trump: rozczarowujące orzeczenie Sądu Najwyższego w sprawie ceł
Źródło: TVN24, Reuters
Amerykańskie firmy mogą ubiegać się o zwrot należności z tytułu ceł wprowadzonych przez administrację Donalda Trumpa. Decyzją Sądu Najwyższego zostały one uznane za niezgodne z prawem. Według ekspertów może to być łącznie 175 mld dolarów.

Orzeczenie nowojorskiego Trybunału ds. Handlu Międzynarodowego oceniane jest jako cios dla rządu prezydenta Donalda Trumpa.

Zła wiadomość dla Trumpa

Sędzia Richard Eaton napisał w orzeczeniu, że importerzy "mają prawo skorzystać" na decyzji Sądu Najwyższego, który uznał, że Trump nie miał prawa nakładać w ubiegłym roku powszechnych ceł na podstawie ustawy IEEPA (International Emergency Economic Powers Act). Ustawa ta była podstawą do wprowadzenia większości ceł nałożonych przez Trumpa.

Decyzja Sądu Najwyższego obaliła tym samym najbardziej kontrowersyjne podatki importowe, w tym 10-procentowe cło minimalne na towary niemal z wszystkich państw, 15-procentowe cła na towary z UE, a także karne cła nakładane na Chiny, Kanadę, Meksyk czy Brazylię.

Wciąż nie jest jasne, jak konkretnie ma wyglądać proces zwrotu ceł. Jednak orzeczenie trybunału handlowego to zła wiadomość dla Trumpa, który już zaczął przygotowywać kolejne cła, by zastąpić te unieważnione przez sąd - podkreśliła w czwartek BBC.

W odpowiedzi na decyzję Sądu Najwyższego administracja Trumpa ogłosiła wprowadzenie nowych, tymczasowych ceł na podstawie umowy o handlu z 1974 roku.

Amerykańskie cła
Amerykańskie cła
Źródło: PAP/Michał Czernek

Rząd może być winien miliardy

Trybunał ds. Handlu Międzynarodowego jest amerykańskim sądem federalnym specjalizującym się w sprawach dotyczących m.in. ceł. Od jego orzeczeń można się odwoływać do federalnego sądu administracyjnego w Waszyngtonie.

Eksperci szacują, że rząd USA może być winny nawet 175 mld dolarów firmom, które zapłaciły cła wprowadzone na podstawie IEEPA. Z danych amerykańskiego Urzędu Celnego i Ochrony Granic wynika, że tylko do końca 2025 roku rząd federalny pobrał w ramach tych ceł 134 mld dolarów.

Specjalizujący się w sprawach handlowych prawnik z firmy King & Spalding, Ryan Majerus, ocenił, że rząd prawdopodobnie będzie odwoływał się od najnowszego orzeczenia.

Według CBS News urząd celny musi teraz opracować sposób na zwrócenie bezprawnie pobranych opłat. Rutynowo zwraca cła pobrane w wyniku błędu, ale jego system "nie był pomyślany do masowych zwrotów" - ocenił Alexix Early, prawnik z firmy Bryan Cave Leighton Paisner.

- Diabeł będzie tkwił w szczegółach procesu administracyjnego - dodał Early.

Wiktor Knowski

Zwycięstwo małych firm

Orzeczenie z zadowoleniem przyjęła koalicja We Pay Tariffs, grupa małych przedsiębiorstw, która domaga się zwrotu opłat. "To zwycięstwo małych firm, które zapłaciły miliardy dolarów bezprawnych ceł, i którym należy się zwrot pieniędzy" - ogłosił dyrektor koalicji Dan Anthony.

Trump ocenił decyzję Sądu Najwyższego o unieważnieniu ceł jako "godną pożałowania". W środę minister skarbu USA Scott Bessent poinformował, że nowa 15-procentowa stawka globalnych ceł wejdzie w życie prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu, a w ciągu pięciu miesięcy wszystkie cła powrócą do poziomów sprzed decyzji sądu.

Opracował Wiktor Knowski

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/CHRIS TORRES

Cła Donalda TrumpaDonald TrumpUSA
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica