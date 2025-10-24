Logo TVN24
Ze świata

"Tylko mały krok naprzód". Poruszenie po impasie w Brukseli

shutterstock_2279613499
Von der Leyen: groźby ze strony Rosji wymagają zdecydowanej odpowiedzi
Źródło: Reuters/TVN24 BiS
"Cios dla Ukrainy", "ogólnikowe stwierdzenia", "niepowodzenie po wyboistej dyskusji" - tak prasa w Niemczech ocenia brak przełomu w sprawie wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów na rzecz Ukrainy.

"Sueddeutsche Zeitung" w swojej relacji ze szczytu skoncentrowała się na powodach, dla których Belgia, kraj posiadający najwięcej zamrożonych rosyjskich aktywów, "blokuje plan ich wykorzystania".

Belgijski premier Bart De Wever wzywa do "pełnego podziału ryzyka" i udzielenia gwarancji przez wszystkie 27 państw członkowskich. Prócz tego chce udziału w procesie wszystkich krajów, w których rosyjskie aktywa są zamrożone - wyjaśnił dziennik.

"Oczekiwany sygnał siły wobec Moskwy nie materializuje się" - podsumowała unijne spotkanie "SZ".

W deklaracji końcowej "stwierdzono jedynie ogólnikowo, że szefowie rządów wzywają Komisję Europejską do kontynuowania prac w celu ponownego zajęcia się tą kwestią" - zauważyła gazeta z Monachium. "Jest to "dalekie od pierwotnego pomysłu, jakim było jak najszybsze zwrócenie się do Komisji o konkretne prawne rozwiązanie, dotyczące sposobu wykorzystania zamrożonych rosyjskich pieniędzy na rzecz Ukrainy" - ocenił dziennik.

Czytaj też: Bez przełomu w sprawie zamrożonych aktywów Rosji, szefowa Komisji Europejskiej ma propozycję

Wyboista dyskusja w Brukseli

Relacjonując szczyt w Brukseli, "Der Spiegel" podkreślił, że dyskusja (ws. zamrożonych rosyjskich aktywów) była wyboista i na razie zakończyła się niepowodzeniem". Kanclerz Friedrich Merz "na początku szczytu rozbudził duże nadzieje", lecz ostatecznie UE "wykonała tylko mały krok naprzód" - dodał tygodnik.

"Na szczycie UE Europejczycy zgodzili się co do twardszego stanowiska wobec Rosji, ale nie w sprawie wykorzystywania rosyjskich aktywów zagranicznych na rzecz Ukrainy" - czytamy natomiast w "Die Welt". Dziennik ocenił wprost, że przebieg szczytu to "cios dla Kijowa".

"W deklaracji końcowej szczytu wezwano jedynie do tego, by Komisja Europejska zbadała możliwości wsparcia finansowego dla Ukrainy" - zauważył "Die Welt". Dokument nazwał "kompromisem minimum".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Wołodymyr Zełenski
Wygrały belgijskie obawy. Co dalej z zamrożonymi aktywami Rosji?
TVN24
Donald Tusk i Wołodymyr Zełenski podczas szczytu Rady Europejskiej w Brukseli
Powiedział przywódcom, co "może zmienić bieg wojny". Na szczycie spotkał się z Tuskiem
TVN24
Senacka komisja przegłosowała projekt uznający Rosję za państwo wspierające terroryzm
Chcą uznania Rosji za państwo wspierające terroryzm. "Presja wewnątrz Kongresu"
TVN24

Szczyt UE bez przełomu

Sprawa zamrożonych rosyjskich aktywów do pożyczki dla Ukrainy w wysokości 140 miliardów euro zdominowała spotkanie liderów państw Unii Europejskiej w Brukseli. Belgia, w której głównie zamrożone są rosyjskie aktywa, cały czas obawia się prawnych i finansowych konsekwencji takiej decyzji, w tym pozwów sądowych ze strony Rosji. Dlatego chce, aby ryzyko zostało rozłożone także na inne państwa członkowskie.

Na szczycie w Brukseli szef belgijskiego rządu Bart De Wever zgodził się na zapisy we wnioskach, zgodnie z którymi Komisja Europejska została zobowiązana do przedstawienia propozycji rozwiązania, które ma być omówione na kolejnym szczycie, który odbędzie się w grudniu.

Premier Donald Tusk podkreślił, że cały czas trwa debata w sprawie użycia rosyjskich aktywów. - Staramy się przekonać naszych belgijskich przyjaciół, że jesteśmy gotowi budować mechanizm wspólnej, ogólnoeuropejskiej odpowiedzialności - powiedział Tusk. Dodał, że "byłoby za wcześnie powiedzieć dzisiaj, że Belgia, a także Luksemburg, zostały w stu procentach tak przekonane". - Natomiast jest dość wyraźny postęp - dodał.

Wnioski szczytu dotyczące Ukrainy zostały poparte przez 26 państw Unii Europejskiej, bez Węgier.

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: BC/ToL

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: D-VISIONS/Shutterstock

Unia EuropejskaNiemcy
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica