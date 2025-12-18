Tu się żyje najlepiej. Ranking miast

Berno, Szwajcaria Źródło: Reuters Archive

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Szwajcarskie Berno zdobyło tytuł najprzyjemniejszego do życia miasta na świecie w najnowszym rankingu "Location Ratings", opracowanym przez firmę konsultingową ECA International.

W nowym zestawieniu oceniono 275 miast na świecie. Firma ECA International analizowała je na podstawie wielu kryteriów, które wykraczają poza atrakcyjność turystyczną. Wśród nich znalazły się: bezpieczeństwo osobiste, infrastruktura, dostęp do opieki zdrowotnej, napięcia polityczne, dostęp do obiektów rekreacyjnych, mieszkalnictwo i usługi komunalne oraz klimat.

Europejskie miasta w czołówce rankingu

W pierwszej 50-tce uplasowało się aż 38 europejskich ośrodków, a najlepiej pod kątem jakości życia wypadło Berno.

Liczące prawie 150 tysięcy mieszkańców Berno (siedziba rządu, funkcjonalna stolica Szwajcarii) może być także doskonałą propozycją na krótki wypoczynek. Średniowieczne centrum Berna jest wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Jego znakiem rozpoznawczym jest Wieża Zegarowa z ruchomymi figurkami, które co godzinę odgrywają spektakl. Kilometrami ciągną się arkady, gdzie można schronić się przed deszczem lub słońcem czy zrobić zakupy.

Co więcej, spacerując po Starym Mieście, natkniemy się na liczne fontanny. Berno to też bliskość natury. Starówkę otacza rzeka Aare, która tworzy malowniczą pętlę. W Parku Niedźwiedzim nad rzeką można podziwiać zwierzęta, które są symbolem miasta. Natomiast idealnym miejscem do kontemplowania panoramy Berna jest położony na wzgórzu Park Różany.

Pierwsza dziesiątka zestawienia

Poza Bernem w rankingu najbardziej przyjaznych miast do życia na świecie na podium znalazły się także Kopenhaga i norweskie Stavanger.

W pierwszej piątce uplasowały się ponadto Genewa i miasto Luksemburg. Kolejne miejsca w pierwszej 10-tce to: Haga, Wiedeń, Monachium, Dublin i Lizbona.

OGLĄDAJ: TVN24 HD