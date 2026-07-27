Logo TVN24
Biznes
KUP TVN24+
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Trump: nie powinno tak być

|
Donald Trump
Donald Trump o modernizacji nowego Air Force One
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/BONNIE CASH / POOL
W środę amerykańska Rezerwa Federalna ogłosi decyzję w sprawie stóp procentowych. Donald Trump już wywiera presję na decydentów, czyli Radę Gubernatorów i nowego prezesa Kevina Warsha.

Trump powiedział dziennikarzom w drodze do Michigan, że nominowany przez niego nowy prezes Fedu Kevin Warsh "jest fantastyczny, ale ma Radę (Gubernatorów), a członkowie Rady są bardzo polityczni".

Trump chce niższych stóp procentowych

- On chce postępować właściwie. Wiem, co chce zrobić, ale potrzebna jest zgoda niektórych ludzi, którzy być może mają złe intencje - podkreślił Trump na pokładzie Air Force One.

Po raz kolejny opowiedział się za obniżeniem stóp procentowych. Wcześniej wielokrotnie krytykował poprzedniego szefa Fedu Jerome'a Powella za zbyt powolne cięcie stóp procentowych.

Trump już go nie pochwali? Szef Fed zapowiada niezależność
Dowiedz się więcej:

Trump już go nie pochwali? Szef Fed zapowiada niezależność

Trump: nie powinno tak być

- Mamy inne kraje, nie chcę tak naprawdę wymieniać nazw, ale mógłbym podać ich wiele, które wyciągają pieniądze ze Stanów Zjednoczonych i przez to uzyskują niższe oprocentowanie niż my. A nie powinno tak być. Powinniśmy mieć najniższe stopy procentowe na świecie - przekonywał prezydent.

Uznał, że "wiele krajów nie przetrwałoby" bez USA. - I wiecie, kto by bez nas nie przetrwał? Izrael - powiedział Trump, który we wtorek spotka się w Białym Domu z izraelskim premierem Benjaminem Netanjahu.

Jest nowy szef amerykańskiego banku centralnego
Dowiedz się więcej:

Jest nowy szef amerykańskiego banku centralnego

Co dalej ze stopami procentowymi w USA

We wtorek i środę odbędzie się posiedzeniu Federalnego Komitetu ds. Operacji Otwartego Rynku (FOMC), amerykańskiego banku centralnego. Po jego zakończeniu zaplanowano konferencję prasową przewodniczącego Rezerwy Federalnej Kevina Warsha, który ma ogłosić decyzję w sprawie stóp procentowych.

Obecnie stopy procentowe w USA wynoszą 3,5-3,75 proc. Rynki oceniają jako wysoce prawdopodobne, że stopy pozostaną na niezmienionym poziomie, choć jednocześnie wskazują na ok. 33-procentowe prawdopodobieństwo, że dojdzie do podwyżki o ćwierć punktu procentowego - podała stacja CNBC.

Źródło: PAP
ZOBACZ TAKŻE:
30 min
pc
"Złapał mnie dwiema rękami w kroku. Wydałam z siebie przeraźliwy pisk"
TVN24
25 min
Grzegorz Braun
"Jesteśmy w bardzo niebezpiecznym momencie". Sprawdziliśmy, z kim Braun chce rządzić
TVN24
30 min
pc
Miną lata zanim odzyska sprawność. Sołtyska zapytała tylko, czy czegoś nie zrobił psu?
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
Rezerwa FederalnaStopy procentoweUSA
Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Biały Dom
"Najlepszy start w historii rządu". Biały Dom ogłasza sukces
Ze świata
Władimir Putin
Nawet 12 razy więcej. Rosja wprowadza nowe przepisy dla cudzoziemców
Ze świata
shutterstock_2322224329
Tesla wygrała ważny spór. "Roszczenia pozbawione podstaw"
Tech
oliwki drzewa oliwne shutterstock_2745381819
"Ekstremalny wybór". Pierwszy taki przypadek w historii
Ze świata
shutterstock_2546899359
Przypomnienie dla 12 milionów Polaków. Termin upływa za kilka dni
Z kraju
osiedle mieszkania wroclaw shutterstock_2606026085
Polski problem, znacznie powyżej średniej. "To będzie rosło"
Z kraju
Bernard Arnault
Luksusowe imperium, pięcioro dzieci i sukcesja. "To materiał wzięty z powieści"
Ze świata
Ireneusz Raś
Małe mieszkania, duże problemy. Wiceminister odpiera zarzuty o konflikt interesów
Z kraju
ludzie, ulica, warszawa, shutterstock_2474169857
Emerytury będą niższe. Podano kluczowy wskaźnik
Dla seniora
panele sloneczne domy fotowoltaika shutterstock_2702413159
Prawo do odstąpienia od umowy. UOKiK interweniuje
Z kraju
Karol Nawrocki
"To jest właśnie świat eurofoba". Sikorski o wniosku prezydenta
Z kraju
temat paliwa
Tusk: był CPN, teraz mamy CKN
Z kraju
pap_20251102_24V
Shein liczy straty. Po USA problemem może być Europa
Ze świata
Żabka
Żabka na czerwono. Tąpnięcie po rezygnacji inwestora
Z kraju
Sam Altman
OpenAI z planami rozwoju. Możliwe miliony od Nvidii
Tech
Logo Zondacrypto nadal na Centrum Olimpijskim PKOl
Zablokowano cztery miliony. Nowe informacje o Zondacrypto
Z kraju
tankowanie benzyna stacja paliwo
Odprężenie na Bliskim Wschodzie zmniejsza szanse na powrót programu CPN
Moto
ropa naftowa rurociag rafineria paliwo shutterstock_2743758597
Ceny mocno w dół. Rynek reaguje na doniesienia z Bliskiego Wschodu
Rynki
emeryt emerytka emeryci wiosna park AdobeStock_434984605
"To jest okrutne". Ministra krytykuje pomysł w sprawie wieku emerytalnego
Dla seniora
tankowanie benzyna stacja paliwo
Tomczyk: program Ceny Paliwa Niżej będzie realizowany
Z kraju
Wenecja
Walczą z nadmierną turystyką. Pokazano pierwsze wyniki
Turystyka
Kuba blackout
Większość kraju bez prądu. To szósty taki blackout
Ze świata
genewa szwajcaria sotheby shutterstock_2550287439
Powrót hossy. Wydają miliony na aukcjach
Ze świata
biurowiec shutterstock_2398225309
"To najtrudniejsze czasy". Tego boją się przedsiębiorcy
Dla firm
Czekolada
Tańsze kakao, droga czekolada. Czemu ceny słodyczy wciąż są wysokie?
Handel
normandia francja kosciol shutterstock_2700172839
Plaże, które przeszły do historii. Jest decyzja UNESCO
Turystyka
shutterstock_2413953977
OpenAI straciło kontrolę nad agentem AI. Są nowe ustalenia
Tech
rynek pracy praca biuro biurowiec AdobeStock_300203767
Oto ile lat pracy czeka przeciętnego Polaka
Dla pracownika
lotto, loteria, pieniądze, pln, złote
Padła główna wygrana w Lotto
Z kraju
ai si sztuczna inteligencja shutterstock_2577110797
Umowa na 950 miliardów dolarów. Plan na dominację w AI
Tech
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica