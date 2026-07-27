Donald Trump o modernizacji nowego Air Force One Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/BONNIE CASH / POOL

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Trump powiedział dziennikarzom w drodze do Michigan, że nominowany przez niego nowy prezes Fedu Kevin Warsh "jest fantastyczny, ale ma Radę (Gubernatorów), a członkowie Rady są bardzo polityczni".

Trump chce niższych stóp procentowych

- On chce postępować właściwie. Wiem, co chce zrobić, ale potrzebna jest zgoda niektórych ludzi, którzy być może mają złe intencje - podkreślił Trump na pokładzie Air Force One.

Po raz kolejny opowiedział się za obniżeniem stóp procentowych. Wcześniej wielokrotnie krytykował poprzedniego szefa Fedu Jerome'a Powella za zbyt powolne cięcie stóp procentowych.

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Trump: nie powinno tak być

- Mamy inne kraje, nie chcę tak naprawdę wymieniać nazw, ale mógłbym podać ich wiele, które wyciągają pieniądze ze Stanów Zjednoczonych i przez to uzyskują niższe oprocentowanie niż my. A nie powinno tak być. Powinniśmy mieć najniższe stopy procentowe na świecie - przekonywał prezydent.

Uznał, że "wiele krajów nie przetrwałoby" bez USA. - I wiecie, kto by bez nas nie przetrwał? Izrael - powiedział Trump, który we wtorek spotka się w Białym Domu z izraelskim premierem Benjaminem Netanjahu.

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Co dalej ze stopami procentowymi w USA

We wtorek i środę odbędzie się posiedzeniu Federalnego Komitetu ds. Operacji Otwartego Rynku (FOMC), amerykańskiego banku centralnego. Po jego zakończeniu zaplanowano konferencję prasową przewodniczącego Rezerwy Federalnej Kevina Warsha, który ma ogłosić decyzję w sprawie stóp procentowych.

Obecnie stopy procentowe w USA wynoszą 3,5-3,75 proc. Rynki oceniają jako wysoce prawdopodobne, że stopy pozostaną na niezmienionym poziomie, choć jednocześnie wskazują na ok. 33-procentowe prawdopodobieństwo, że dojdzie do podwyżki o ćwierć punktu procentowego - podała stacja CNBC.