Szwajcarskie zegarki w odwrocie. Przez decyzję Donalda Trumpa

Eksport zegarków spadł o 3,1 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim do 2 mld franków szwajcarskich (ok. 9,2 mld zł) - podała we wtorek Federacja Szwajcarskiego Przemysłu Zegarmistrzowskiego (FSPZ).

Szwajcarskie zegarki w odwrocie

Wzrosty na większości rynków zostały przyćmione przez 55-procentowy spadek eksportu do Stanów Zjednoczonych - wskazała agencja Bloomberg.

Jest to drugi z rzędu miesięczny spadek eksportu zegarków do Stanów Zjednoczonych, po tym jak w lipcu nastąpił gwałtowny wzrost dostaw, ponieważ producenci pospiesznie gromadzili zapasy przed wprowadzeniem przewidywanych ceł.

Efekt ceł Donalda Trumpa

Richemont i Swatch Group AG, a także niezależni producenci zegarków, w tym Audemars Piguet, Patek Philippe i Rolex SA, odczuli skutki amerykańskich ceł, które są najwyższe wśród krajów rozwiniętych - podał Bloomberg.

Gdyby nie spadek w Stanach Zjednoczonych, eksport szwajcarskich zegarków wzrósłby w ubiegłym miesiącu o 7,8 proc. - podał FSPZ.

Największy spadek odnotowano w przypadku zegarków stalowych, których wartość zmniejszyła się o 3,8 proc. Spadła sprzedaż zegarków sprzedawanych za ponad 3000 franków, a także tych sprzedawanych za mniej niż 500 franków. We wrześniu odnotowano 4,2 proc. wzrost eksportu zegarków ze średniej półki cenowej.

Cła na Szwajcarię

Ogólnie rzecz biorąc, we wrześniu eksport Szwajcarii do Stanów Zjednoczonych odnotował odbicie, co sugeruje, że popyt na jej towary jak dotąd wytrzymuje wpływ ceł nałożonych przez prezydenta Donalda Trumpa.

Rząd szwajcarski kontynuuje rozmowy z Waszyngtonem w celu uzyskania niższych ceł, choć perspektywy powodzenia tych rozmów są niepewne.

Sekretarz handlu Howard Lutnick powiedział w zeszłym miesiącu, że Stany Zjednoczone "prawdopodobnie dojdą do porozumienia ze Szwajcarią", ale od tego czasu nie widać żadnych oznak postępu.

