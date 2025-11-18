Logo TVN24
Ze świata

Spóźniali się regularnie. Jest kara dla Ryanaira

Ryanair
Lotnisko Kraków Airport zniosło limit płynów w bagażu podręcznym. Jako pierwsze w Polsce
Źródło: TVN24
Ryanair został ukarany przez władze lotniska w holenderskim Eindhoven za regularne opóźnienia na dwóch trasach. Irlandzka linia lotnicza straciła dwa sloty, czyli prawa do lądowania - przekazała we wtorek gazeta Eindhovens Dagblad, cytowana przez agencję Reuters.

Airport Coordination Netherlands (ACNL), organ odpowiedzialny za przydzielanie slotów lotniskowych, poinformował, że Ryanair konsekwentnie spóźniał się z poniedziałkowymi wieczornymi lotami z Sofii w Bułgarii i czwartkowymi wieczornymi lotami z Pizy we Włoszech.

W rezultacie ACNL usunęła linię lotniczą z dwóch slotów w rozkładzie na przyszłe lato. Jak donosi holenderski dziennik, ten rodzaj kary jest rzadko stosowany wobec linii lotniczych.

Ryanair nie skomentował jeszcze sprawy.

Ewa Żebrowska

Przedziały czasowe na lotniskach

Sloty lotniskowe są zezwoleniami na start i lądowanie. Przyznawane są na tzw. lotniskach koordynowanych, które są zatłoczone i na których kluczowe jest uniknięcie zatorów. W Polsce taki status posiadają porty lotnicze w Warszawie (Lotnisko Chopina), Poznaniu i Krakowie. 

Dzięki tym przedziałom czasowym udaje się zarządzać ograniczoną przepustowością, zapewniać płynność ruchu i minimalizować opóźnienia. Mają niebagatelne znaczenie dla linii lotniczych rywalizujących o korzystne połączenia.

Autorka/Autor: skib/dap

Źródło: Reuters, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica