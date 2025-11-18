Spóźniali się regularnie. Jest kara dla Ryanaira

Lotnisko Kraków Airport zniosło limit płynów w bagażu podręcznym. Jako pierwsze w Polsce Źródło: TVN24

Airport Coordination Netherlands (ACNL), organ odpowiedzialny za przydzielanie slotów lotniskowych, poinformował, że Ryanair konsekwentnie spóźniał się z poniedziałkowymi wieczornymi lotami z Sofii w Bułgarii i czwartkowymi wieczornymi lotami z Pizy we Włoszech.

W rezultacie ACNL usunęła linię lotniczą z dwóch slotów w rozkładzie na przyszłe lato. Jak donosi holenderski dziennik, ten rodzaj kary jest rzadko stosowany wobec linii lotniczych.

Ryanair nie skomentował jeszcze sprawy.

Przedziały czasowe na lotniskach

Sloty lotniskowe są zezwoleniami na start i lądowanie. Przyznawane są na tzw. lotniskach koordynowanych, które są zatłoczone i na których kluczowe jest uniknięcie zatorów. W Polsce taki status posiadają porty lotnicze w Warszawie (Lotnisko Chopina), Poznaniu i Krakowie.

Dzięki tym przedziałom czasowym udaje się zarządzać ograniczoną przepustowością, zapewniać płynność ruchu i minimalizować opóźnienia. Mają niebagatelne znaczenie dla linii lotniczych rywalizujących o korzystne połączenia.

