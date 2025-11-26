Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

"Węgry wykorzystają wszelkie możliwe środki"

Peter Szijjarto
Były rosyjski wiceminister o amerykańskich sankcjach na Rosję
Źródło: TVN24 BiS
Rząd Serbii przygotowuje poprawkę do projektu ustawy budżetowej, która umożliwiłaby przejęcie koncernu naftowego Serbski Przemysł Naftowy (NIS) - poinformowała szefowa serbskiego parlamentu Ana Branbić. Spółka należy do Rosji i jest objęta sankcjami USA. Pomoc Serbii w dostawach ropy zaoferowały Węgry.

- Jedną z przedłożonych poprawek będzie ta, która przewiduje, że w pewnym momencie przejmiemy NIS - powiedziała Brnabić w rozmowie z Euronews.

Przewodnicząca serbskiego parlamentu dodała, że izba rozpocznie debatę nad poprawkami do ustawy budżetowej, przygotowanymi przez rządzącą Serbską Partię Postępową (SNS), w środę po południu lub w czwartek.

Vuczić stawia ultimatum USA

Prezydent Serbii Aleksandar Vuczić oświadczył we wtorek, że jeśli Stany Zjednoczone nie zniosą sankcji nałożonych na NIS, rafineria koncernu - jedyna w kraju - zostanie zamknięta za cztery dni. Dodał, że serbski rząd da rosyjskim właścicielom NIS 50 dni na sprzedanie swoich udziałów, po których Belgrad złoży im propozycję wykupienia.

Prezydent zapewnił, że kraj posiada nadal rezerwy paliwowe, dzięki którym krajowe zaopatrzenie nie jest w najbliższym terminie zagrożone.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Aleksandar Vuczić
Prezydent Serbii pomagał w ludzkim safari? Skarga w rękach prokuratorów
TVN24
Prezydent Serbii Aleksandar Vuczić w Moskwie
"Możemy nawet przepłacić". Deklaracja prezydenta
Belgrad. Dawna siedziba Sztabu Generalnego (11.11.2025)
Zięć Trumpa buduje luksusowy kompleks. W miejscu ruin, które stały się symbolem
TVN24

Węgry wesprą Serbię

W środę minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto udał się do Belgradu, by omówić sytuację wokół objętej sankcjami firmy.

Minister zapewnił, że węgierski koncern naftowo-gazowy MOL zwiększy dostawy ropy naftowej do Serbii, która cierpi na niedostatek tego surowca po odcięciu dostaw z powodu amerykańskich sankcji do rafinerii NIS należącej do Rosji.

Szijjarto oświadczył, że MOL podwoił dostawy ropy i produktów naftowych do Serbii w listopadzie, a w grudniu zwiększy je 2,5-krotnie.

- Węgry wykorzystają wszelkie możliwe środki, by zagwarantować bezpieczeństwo dostaw ropy naftowej do Serbii - powiedział Szijjarto po spotkaniu z serbską ministrą energii Dubravką Dedović Handanović w Belgradzie.

Sankcje USA od niedawna

Stany Zjednoczone wpisały w styczniu NIS na listę firm objętych sankcjami, aby - jak ogłoszono – zapobiec finansowaniu wojny w Ukrainie pieniędzmi, pochodzącymi od rosyjskich koncernów energetycznych. Restrykcje weszły w życie, po kilkukrotnym odkładaniu, na początku października.

Banki wstrzymały wówczas przetwarzanie płatności NIS, a chorwacki rurociąg JANAF wstrzymał dostawy ropy naftowej do jej rafinerii, co oznacza, że jedyna rafineria ropy w Serbii będzie musiała zostać zamknięta w tym tygodniu.

Waszyngton dąży do całkowitego wyeliminowania kapitału rosyjskiego z NIS i 15 listopada dał firmie czas do 13 lutego na znalezienie nabywcy rosyjskich udziałów.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Viktor Orban z Donaldem Trumpem
Ukłon w stronę Orbana. Trump dotrzymuje słowa
Prezydent Serbii Aleksandar Vuczić w Moskwie
"Możemy nawet przepłacić". Deklaracja prezydenta
pap_20090522_0L8
Mniejsze wpływy rosyjskiego budżetu. Firmy naftowe odpowiedzialne za spadki

Udziały Gazpromu

Od 2008 r. większościowymi udziałowcami w NIS są Gazprom i Gazprom Nieft, naftowa spółka Gazpromu, który jest właścicielem około 96 proc. jej akcji. Gazprom Nieft posiadał wówczas 50 proc. udziałów w NIS, państwo serbskie - 29,87 proc., a Gazprom - 6,15 proc. Pozostałe udziały należały do obywateli, obecnych i byłych pracowników oraz innych mniejszościowych akcjonariuszy.

Chociaż struktura własnościowa NIS była w ostatnim czasie kilkakrotnie zmieniana, koncern nadal pozostaje w większości w rękach rosyjskich firm. Gazprom wycofał się z NIS we wrześniu, a jego udziały przejęła inna zarządzana przez niego firma: spółka Intelligence z Petersburga - wynika z danych Giełdy Papierów Wartościowych w Belgradzie.

Węgry importują większość ropy naftowej z Rosji, a część - rurociągiem JANAF z Chorwacji. Węgierski premier Viktor Orban poinformował, że podczas jego rozmów w Waszyngtonie z prezydentem USA Donaldem Trumpem (8 listopada br.) Węgry zostały wyłączone spod sankcji, które Stany Zjednoczone nałożyły na rosyjskie koncerny naftowe w związku z inwazją Rosji na Ukrainę. 

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: skib/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/MAXIM SHIPENKOV

Udostępnij:
TAGI:
SerbiaRosjaSankcjeRopa naftowaWęgry
Zobacz także:
W tym roku wyniki sprzedaży podczas promocji z okazji Black Friday będą zdecydowanie słabsze niż w roku 2019
Największy bank w Polsce ostrzega klientów
Pieniądze
Energa
Orlen zaprasza do sprzedaży akcji Energi
Z kraju
Rachel Reeves
Ministra chce wyższych podatków. "Mój wybór"
Ze świata
Senator USA Jim Justice
Stracił fortunę, unikał fiskusa przez 16 lat. Senator ma zapłacić miliony
Ze świata
Do górników płyną życzenia z całej Polski
Czy będzie barbórka? "To trudne pytanie"
Z kraju
Grand Prismatic Spring w Parku Narodowym Yellowstone
Zagraniczni turyści zapłacą znacznie więcej za popularne atrakcje
TVN24
Awaria prądu w obrębie dwóch dzielnic (zdjęcie ilustracyjne)
Niższe ceny, ale trzeba złożyć oświadczenie. Nowy projekt
Dla firm
shutterstock_2069263361
Stopy procentowe w dół. Nowa prognoza
Z kraju
Elektrownia USA
USA grozi kryzys energetyczny. "To może oznaczać pozostanie w tyle za Chinami"
Tech
sztuczna inteligencja
Bielik Summit 2025. "Sesje od kuchni"
Tech
AliExpress, Joom
Francja szykuje skargi na dwie kolejne platformy handlowe
Handel
Władimir Putin
Sukces Putina. Rosja zyskała dostęp do nowych portów
Ze świata
shutterstock_2406880799
Chaos i frustracja. Za miesiąc rewolucja w sprawie pensji
Joanna Rubin-Sobolewska
Tusk
Tusk zapowiada nowe okręty podwodne i dziesiątki miliardów euro na drony
Z kraju
Volkswagen Chiny
Ofensywa motoryzacyjnego giganta. Nowy plan
Moto
shutterstock_2132570449
Marka Pele znów w brazylijskich rękach. Przejęła ją firma ojca Neymara
Ze świata
biuro, office, open space, ludzie, pracownicy
Pracę stracą tysiące osób. Jest zapowiedź
Tech
biuro praca umowa shutterstock_1178215549
Tyle wyniosła stopa bezrobocia w październiku
Z kraju
smartfon, laptop, telefon, cyberbezpieczeństwo
Klienci otrzymają 500 zł i zwrot opłat od teleoperatora. Jest decyzja UOKiK
Z kraju
shutterstock_2627895633
Browary niechętne nowemu systemowi. Szukają furtek prawnych
Handel
giełda ludzie wall street shutterstock_2577625569
"Może uderzyć w każdą gałąź gospodarki i w gospodarstwa domowe"
Łukasz Figielski
shutterstock_2407111859
"Coś musi się zmienić". Międzynarodowa instytucja ostrzega Polskę
Z kraju
shutterstock_268930547
Kumulacja w górę. Do wygrania 14 milionów złotych
Pieniądze
eurojackpot wyniki losowania loteria
Rośnie kumulacja w Eurojackpot
Pieniądze
Zrzut ekranu 2025-11-25 o 19
Tusk zwrócił się do kolejarzy: żeby nasza kolej rosła w siłę
Z kraju
sklep zakupy galeria handlowa swieta shutterstock_167254895
Pierwszy taki grudzień od lat. W te niedziele zrobimy zakupy
Handel
Helsinki, Finlandia
"Boję się o młodych ludzi". Najszczęśliwszy kraj w kryzysie
Ze świata
Donald Trump
Nazywał go "wielkim przegrywem" i "kretynem". Następca może pojawić się przed świętami
Ze świata
Zabawki (zdj. ilustracyjne)
"Niebezpieczne" zabawki znikną z rynku. Bruksela zaostrza przepisy
Ze świata
ai si sztuczna inteligencja shutterstock_2577110797
Polska z gigafabrykami AI. "Sztuczna inteligencja to nowa energia"
Tech

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica