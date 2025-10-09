Logo TVN24
Ze świata

Nowy podatek. Ma zbliżyć kraj do Unii Europejskiej

Belgrad, stolica Serbii shutterstock_2445457061
Prezydent Serbii Aleksander Vuczić odwiedził Moskwę. Spotkał się z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem
Źródło: RUSSIAN POOL
Producenci cementu, żelaza, stali, aluminium, nawozów sztucznych, a także energii elektrycznej zostaną w Serbii objęci od nowego roku podatkiem od zanieczyszczeń. Opłata obejmie również firmy importujące wymienione surowce - poinformował dziennik "Danas".

Zmiana przewiduje opłatę w wysokości czterech euro za tonę dwutlenku węgla, a płacąc podatek krajowy, firmy powinny zostać zwolnione z płacenia unijnej daniny, która również wchodzi w życie 1 stycznia 2026 r. – napisała serbska gazeta.

Nowy podatek

Według ministerstwa finansów w Belgradzie celem wprowadzenia podatku jest zachęcenie firm do większych inwestycji w odnawialne źródła energii, zielone budownictwo i dekarbonizację.

Resort chce też w ten sposób zapewnić uczciwe warunki współpracy między importerami i krajowymi producentami, a także zbliżyć Serbię do europejskiej polityki klimatycznej i rynku Unii Europejskiej – przekazała lokalna prasa.

Rozmówcy dziennika zwrócili uwagę, że podniesienie opłat może doprowadzić do przeniesienia kosztów na obywateli poprzez wzrost cen oferowanych produktów i usług. Szacuje się, że opłata może kosztować serbskie firmy ok. 100 mln euro rocznie.

pc

Autorka/Autor: /dap

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Artem Onoprienko/Shutterstock

