Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Rating Francji w dół. "Niepewność co do finansów publicznych pozostaje podwyższona"

paryz francja - s2511 shutterstock_2090668288_1
Francja. Protest "Blokujmy wszystko" w Paryżu
Źródło: Reuters
Agencja Standard & Poor’s obniżyła w piątek rating kredytowy Francji z AA- do A+, jednocześnie zmieniając perspektywę z negatywnej na stabilną. Decyzja ta wynika z prognoz wskazujących, że w nadchodzących latach zadłużenie kraju wzrośnie bardziej niż wcześniej przewidywano.

Agencja S&P oczekuje, że Francji uda się osiągnąć cel deficytu budżetowego na ten rok na poziomie 5,4 proc.

Jednak "przy braku znaczących dodatkowych środków redukujących deficyt budżetowy, konsolidacja budżetowa w naszym prognozowanym horyzoncie będzie wolniejsza niż wcześniej oczekiwano" - napisano w piątek późnym wieczorem.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Sebastien Lecornu
Upadł wniosek o wotum nieufności dla francuskiego rządu
TVN24
ulica tlum ludzie przechodnie shutterstock_555163252
Międzynarodowy Fundusz Walutowy alarmuje w sprawie długu
polski paszport shutterstock_1588024933
Najsilniejsze paszporty świata. Nowy ranking
Najnowsze

Znaczny wzrost długu publicznego do 2028 roku

Agencja spodziewa się, że dług publiczny osiągnie 121 proc. PKB w 2028 r., w porównaniu ze 112 proc. PKB pod koniec ubiegłego roku.

"Naszym zdaniem, niepewność co do finansów publicznych pozostaje podwyższona przed wyborami prezydenckimi w 2027 r." - napisano w komunikacie.

W reakcji na obniżenie ratingu minister finansów Roland Lescure powiedział, że "teraz zbiorową odpowiedzialnością rządu i parlamentu jest przyjęcie budżetu, który spełni cel 5,4 proc. deficytu przed końcem 2025 roku".

Obniżka ratingu francuskiego państwa jest trzecią w ostatnich tygodniach i wywiera presję na plany budżetowe Sébastiena Lecornu.

Kryzys polityczny we Francji

Jak pisze "Financial Times", obniżenie ratingu S&P nastąpiło zaledwie kilka dni po tym, jak premier Sébastien Lecornu utrzymał kruchy rząd we Francji kosztem wstrzymania proponowanych przez Emmanuela Macrona reform emerytalnych.

Prezydent Francji Emmanuel Macron
Prezydent Francji Emmanuel Macron
Źródło: THOMAS TRAASDAHL/PAP/EPA

Brytyjska gazeta przypomina, że Francja pogrążyła się w kryzysie politycznym, gdy prezydent Macron rozpisał i przegrał przedterminowe wybory w czerwcu 2024 r., nie tworząc wyraźnej większości w parlamencie.

Lecornu jest czwartym premierem od czasu wyborów, po tym jak jego poprzednicy zostali usunięci przez ugrupowania opozycyjne z powodu nieporozumień co do tego, jak poradzić sobie z rosnącym długiem publicznym Francji.

Premier chce wstrzymać reformę emerytalną. Czy to uratuje rząd?
Dowiedz się więcej:

Premier chce wstrzymać reformę emerytalną. Czy to uratuje rząd?

TVN24

Lecornu – bliski sojusznik Macrona – zrezygnował ze stanowiska premiera i został ponownie mianowany w ciągu tygodnia, podkreślając pogłębiającą się niestabilność polityczną Francji.

Premier Sebastien Lecornu podał się do dymisji
Źródło: TVN24

"Spodziewamy się, że niepewność polityczna wpłynie na francuską gospodarkę, ciągnąc za sobą aktywność inwestycyjną i konsumpcję prywatną, a tym samym wzrost gospodarczy" - napisano w komunikacie agencji ratingowej S&P.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Pkarp/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: s2511 / Shutterstock

Bez kolejek na lotniskach, bez kosztów przewalutowania w podróży. PKO Visa Infinite
Dowiedz się więcej:

Bez kolejek na lotniskach, bez kosztów przewalutowania w podróży. PKO Visa Infinite

MATERIAŁ PROMOCYJNY
Udostępnij:
TAGI:
Francjazadłużenie
Zobacz także:
samochody elektryczne, motoryzacja, akumulator, produkcja samochodów, elektryki
Trump podjął decyzję w sprawie dalszych ceł dla producentów aut
Moto
sklep stacja benzynowa shutterstock_2099580448
Właściciele stacji benzynowych ostrzegają: zamknięcia albo podwyżki
Prawo
paliwo benzyna stacja benzynowa shutterstock_2431576363
Ceny paliw w nadchodzącym tygodniu. "Tendencja spadkowa"
Moto
alkohol-wino-sklep-16
Jedna pensja, setki butelek. Policzono, ile można kupić alkoholu
Z kraju
Dobre informacje dla użytkowników telefonów komórkowych za granicą
To ma być prawdziwa rewolucja. "Konieczność, która wymknęła się spod kontroli"
Maja Piotrowska
shutterstock_2614086243
Pierwsze takie połączenie kolejowe
Turystyka
Radosław Sikorski, Péter Szijjártó
Sikorski odpowiada szefowi MSZ Węgier: nie, Peter
Ze świata
Donald Trump
Trump: to jest nie do utrzymania
Ze świata
shutterstock_2239909941
Kumulacja w Eurojackpot rozbita. Wielka wygrana w Polsce
Z kraju
Moskwa, Rosja
Potężna kara na Rosję utrzymana. Rekordowy wyrok
Ze świata
Gerhard Schroeder
Schroeder: panie przewodniczący, czy może pan zakończyć tę bzdurę?
Ze świata
"Tak dla portów" z podpisem Karola Nawrockiego
Branża apeluje do prezydenta o weto. "To realne ryzyko"
Z kraju
Sklep spożywczy
Znana sieć wycofuje produkt. "Została zobligowana"
Z kraju
Laptop, komputer, handel, zakupy
"Utrudnienia dotyczące kart". Banki ostrzegają
Pieniądze
warszawa shutterstock_2199079609
"To jest szansa dla Polski i Europy"
Z kraju
Szymon Hołownia
Co z kilometrówkami posłów? Zapowiedź marszałka Sejmu
Z kraju
EFNI
"Te koncerny urosły na własności intelektualnej, która była w innych rękach"
Z kraju
Karol Nawrocki
Nawrocki podpisał inicjatywę ustawodawczą. "Morze Bałtyckie jest wielkim potencjałem"
Z kraju
biuro urzad dokumenty stempel shutterstock_2319031743
Krótszy czas pracy za te same pieniądze. Duże kontrowersje w sprawie listy
Dla pracownika
pap_20240725_188
Solorz odwołany z rady nadzorczej kolejnej spółki
Z kraju
Karol Nawrocki
Oświadczenie majątkowe prezydenta jest, ale jednej rzeczy brakuje
Z kraju
20250630
Konferencja "BCC For The Future. Liderzy Jutra 2025" już za kilka dni
Z kraju
shutterstock_2591794421
Największa akcja serwisowa w historii chińskiego giganta
Moto
shutterstock_2546899359
Aplikacja bije rekordy. Google reaguje
Tech
Bank budynek napis sign
Podatek w górę. Posłowie zdecydowali
Z kraju
shutterstock_2542040357
Rewolucja w przepisach drogowych. Decyzja Sejmu
Moto
shutterstock_1991234534
"To przerażające. Czujesz się, jakby samolot leciał prosto na ciebie"
Turystyka
Donald Trump podpisał rozporządzenie
Aż sto tysięcy dolarów za wizę. Jest pozew w sprawie decyzji Trumpa
Dla pracownika
shutterstock_2605990009
"Obiecujące możliwości". Minister finansów o rozmowach w USA
Ze świata
emerytka emeryt kupon lotto senior shutterstock_1464157709
Kumulacja w Lotto rośnie
Z kraju

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica