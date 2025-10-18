Rating Francji w dół. "Niepewność co do finansów publicznych pozostaje podwyższona"

Francja. Protest "Blokujmy wszystko" w Paryżu Źródło: Reuters

Agencja S&P oczekuje, że Francji uda się osiągnąć cel deficytu budżetowego na ten rok na poziomie 5,4 proc.

Jednak "przy braku znaczących dodatkowych środków redukujących deficyt budżetowy, konsolidacja budżetowa w naszym prognozowanym horyzoncie będzie wolniejsza niż wcześniej oczekiwano" - napisano w piątek późnym wieczorem.

Znaczny wzrost długu publicznego do 2028 roku

Agencja spodziewa się, że dług publiczny osiągnie 121 proc. PKB w 2028 r., w porównaniu ze 112 proc. PKB pod koniec ubiegłego roku.

"Naszym zdaniem, niepewność co do finansów publicznych pozostaje podwyższona przed wyborami prezydenckimi w 2027 r." - napisano w komunikacie.

W reakcji na obniżenie ratingu minister finansów Roland Lescure powiedział, że "teraz zbiorową odpowiedzialnością rządu i parlamentu jest przyjęcie budżetu, który spełni cel 5,4 proc. deficytu przed końcem 2025 roku".

Obniżka ratingu francuskiego państwa jest trzecią w ostatnich tygodniach i wywiera presję na plany budżetowe Sébastiena Lecornu.

Kryzys polityczny we Francji

Jak pisze "Financial Times", obniżenie ratingu S&P nastąpiło zaledwie kilka dni po tym, jak premier Sébastien Lecornu utrzymał kruchy rząd we Francji kosztem wstrzymania proponowanych przez Emmanuela Macrona reform emerytalnych.

Brytyjska gazeta przypomina, że Francja pogrążyła się w kryzysie politycznym, gdy prezydent Macron rozpisał i przegrał przedterminowe wybory w czerwcu 2024 r., nie tworząc wyraźnej większości w parlamencie.

Lecornu jest czwartym premierem od czasu wyborów, po tym jak jego poprzednicy zostali usunięci przez ugrupowania opozycyjne z powodu nieporozumień co do tego, jak poradzić sobie z rosnącym długiem publicznym Francji.

Lecornu – bliski sojusznik Macrona – zrezygnował ze stanowiska premiera i został ponownie mianowany w ciągu tygodnia, podkreślając pogłębiającą się niestabilność polityczną Francji.

"Spodziewamy się, że niepewność polityczna wpłynie na francuską gospodarkę, ciągnąc za sobą aktywność inwestycyjną i konsumpcję prywatną, a tym samym wzrost gospodarczy" - napisano w komunikacie agencji ratingowej S&P.

