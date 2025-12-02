Przekazują miliardy na "konta Trumpa" dla milionów dzieci

Prezydent USA Donald Trump podpisał ustawę o finansowaniu rządu, która kończy shutdown Źródło: Cable News Network Inc. All rights reserved 2025

"Konta Trumpa" (po ang. "Trump Accounts") zostały zaproponowane w ramach ustawy prezydenta Donalda Trumpa "One Big Beautiful Bill Act" i mają zostać uruchomione w 2026 roku.

Departament Skarbu zamierza przeznaczyć 1000 dolarów na każde "konto Trumpa" dla wszystkich amerykańskich dzieci urodzonych między styczniem 2025 r. a styczniem 2029 r. - wyjaśnił portal stacji CNN.

Największa darowizna Dellów w historii

Środki od Dellów trafią do dzieci poniżej 10. roku życia, które urodziły się przed datą (styczeń 2025) objętą dofinansowaniem przez Departament Skarbu. Darowizna ma sfinansować wpłaty w wysokości 250 dolarów na konta inwestycyjne dla co najmniej 25 milionów dzieci.

"Jeśli istnieje jedna inwestycja, która nigdy nie przestaje rosnąć, to jest nią inwestowanie w dzieci. One są naszą przyszłością. Na podstawie lat wspierania edukacji, zdrowia i programów stabilności finansowej wiemy, że ten program da młodym Amerykanom więcej niż konto oszczędnościowe. Da im rozpęd, da im pewność siebie i szansę" - podkreślili Dellowie w oświadczeniu.

Wsparcie dla programu administracji Trumpa

Dotychczas Michael i Susan Dellowie przekazali łącznie 2,9 miliarda dolarów na cele charytatywne, co czyni ich najnowszą darowiznę ponad dwukrotnie większą od wszystkich wcześniejszych.

Michael Dell to 11. najbogatszy człowiek świata z majątkiem wycenianym na 148 mld dolarów - wynika z rankingu Bloomberg Billionaires Index.

Dell był w Białym Domu w czerwcu, kiedy prezydent Trump przedstawiał pomysł "Trump Accounts". Zdaniem administracji mają one stanowić długofalowe narzędzie wsparcia finansowego dla przyszłych pokoleń.

