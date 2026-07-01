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Pokłosie ataków Ukrainy. Zwrot w stronę Indii

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Moskwa. Widok na Kreml
Ukraińskie drony nad Rosją. Nagranie udostępnione przez Zełenskiego
Źródło wideo: x.com/ZelenskyyUa
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/SERGEI ILNITSKY
Rosja sprowadza paliwo z Indii, by załagodzić niedobory. To efekt ataków Ukrainy na infrastrukturę energetyczną - przekazał Reuters, powołując się na źródła branżowe.

Z Indii do Rosji wysłano już co najmniej 60 tys. ton benzyny - przekazało agencji Reuters jedno ze źródeł. Według drugiego do Rosji wysłano dwa tankowce, każdy z ładunkiem 30-40 tys. ton.

Rosja sprowadza paliwo z Indii

Z informacji trzeciego źródła wynika, że Rosja chce importować miesięcznie 400 tys. ton benzyny z różnych krajów, w tym z sąsiedniej Białorusi, która już teraz dostarcza paliwa do tego państwa.

Podczas lata dzienne zapotrzebowanie na benzynę w Rosji wynosi co najmniej 110 tys. ton - zaznaczył Reuters. Dodał, że nie jest jasne, z której indyjskiej rafinerii Rosja sprowadza benzynę.

Rekordowy eksport

Jednocześnie w czerwcu eksport rosyjskiej ropy do Indii osiągnął rekordowy poziom 2,7 mln baryłek dziennie. Było to spowodowane zamknięciem cieśniny Ormuz, przez co Indie szukały nowych źródeł tego surowca - dodała agencja.

Przywódca Rosji Władimir Putin przyznał w niedzielę, że w niektórych regionach kraju występują problemy z dostawami paliw wywołane ukraińskimi atakami.

W ostatnich miesiącach Ukraina zintensyfikowała kampanię powietrzną przeciwko rosyjskim instalacjom wojskowym i obiektom energetycznym. Zdaniem analityków jej sukces doprowadził m.in. do niedoborów paliwa i zakłóceń linii zaopatrzeniowych armii, co zahamowało działania wojenne Moskwy.

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Źródło: PAP
Tagi:
RosjaKremlWładimir PutinIndieUkrainaPaliwopaliwaBenzyna
Krzysztof Krzykowski
Krzysztof Krzykowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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