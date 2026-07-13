ŚWIAT Po raz pierwszy użyli tej broni. Jest nagranie Oprac. Paulina Karpińska |

USA użyły dronów morskich Corsair w ataku na Iran Źródło wideo: x.com/CENTCOM Źródło zdj. gł.: x.com/CENTCOM

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"Trzy bezzałogowe jednostki nawodne Corsair trafiły w port w Bazie Marynarki Wojennej Bandar Abbas, co oznacza pierwszy przypadek użycia przez siły amerykańskie dronów morskich w operacjach bojowych" - przekazało w mediach społecznościowych Dowództwo Centralne USA (CENTCOM).

Celem ataku był irański ośrodek serwisowania okrętów podwodnych i statków.

Yesterday, using multiple one-way attack surface drones, CENTCOM forces successfully struck a submarine and ship maintenance facility in Iran. Three Corsair unmanned surface vessels hit the port at Bandar Abbas Naval Base, marking the first time American forces have employed sea… pic.twitter.com/bOM2kmgRxz — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 13, 2026 Rozwiń

Dowództwo Centralne USA: to osłabiło zdolności Iranu

Wojsko USA zaznaczyło, że "wczorajsze uderzenie osłabiło zdolność Iranu do kontynuowania ataków na statki handlowe".

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Choć było to pierwsze bojowe użycie dronów morskich przez USA, amerykańskie siły użyły wcześniej Corsaira w akcji odszukania i uratowania pilota śmigłowca Apache zestrzelonego przez Iran nad Zatoką Perską.

Według producenta przypominający małą, 4-metrową łódź dron osiąga prędkość do 50 węzłów (92 km/h), ma zasięg 100 mil morskich (185 km) i jest zdolny do przenoszenia 50 kg ładunku wybuchowego.

Ponowna eskalacja konfliktu USA-Iran

Niedziela była trzecim kolejnym dniem ataków sił USA na cele w Iranie, w odwecie za irańskie ataki na tankowce i inne statki przepływające przez cieśninę Ormuz po trasie innej niż wyznaczona przez Teheran.

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W niedzielę Iran zadeklarował też zamknięcie cieśniny, choć według Dowództwa Centralnego ruch przez szlak wodny nadal jest otwarty.

W poniedziałek prezydent USA Donald Trump ogłosił powrót do blokady irańskich portów.