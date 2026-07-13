Po raz pierwszy użyli tej broni. Jest nagranie
"Trzy bezzałogowe jednostki nawodne Corsair trafiły w port w Bazie Marynarki Wojennej Bandar Abbas, co oznacza pierwszy przypadek użycia przez siły amerykańskie dronów morskich w operacjach bojowych" - przekazało w mediach społecznościowych Dowództwo Centralne USA (CENTCOM).
Celem ataku był irański ośrodek serwisowania okrętów podwodnych i statków.
Dowództwo Centralne USA: to osłabiło zdolności Iranu
Wojsko USA zaznaczyło, że "wczorajsze uderzenie osłabiło zdolność Iranu do kontynuowania ataków na statki handlowe".
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Choć było to pierwsze bojowe użycie dronów morskich przez USA, amerykańskie siły użyły wcześniej Corsaira w akcji odszukania i uratowania pilota śmigłowca Apache zestrzelonego przez Iran nad Zatoką Perską.
Według producenta przypominający małą, 4-metrową łódź dron osiąga prędkość do 50 węzłów (92 km/h), ma zasięg 100 mil morskich (185 km) i jest zdolny do przenoszenia 50 kg ładunku wybuchowego.
Ponowna eskalacja konfliktu USA-Iran
Niedziela była trzecim kolejnym dniem ataków sił USA na cele w Iranie, w odwecie za irańskie ataki na tankowce i inne statki przepływające przez cieśninę Ormuz po trasie innej niż wyznaczona przez Teheran.
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W niedzielę Iran zadeklarował też zamknięcie cieśniny, choć według Dowództwa Centralnego ruch przez szlak wodny nadal jest otwarty.
W poniedziałek prezydent USA Donald Trump ogłosił powrót do blokady irańskich portów.