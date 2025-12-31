Chiny nakładają dodatkowe cła

Profesor Góralczyk: Chiny odrodziły się, czują się równorzędnym partnerem dla USA Źródło: TVN24

Jak poinformowało w komunikacie ministerstwo handlu w Pekinie, zakończone po roku dochodzenie wykazało, że gwałtowny wzrost zagranicznych dostaw wyrządził "poważne szkody" lokalnym producentom.

"Zdecydowano o wdrożeniu środków ochronnych w formie kontyngentów krajowych na importowaną wołowinę, a okres ich obowiązywania wynosi trzy lata" – oświadczył resort.

Przeszkody handlowe

Nowe bariery handlowe uderzą w największych światowych eksporterów tego mięsa do Chin. Według danych chińskiej administracji celnej Brazylia pozostaje kluczowym dostawcą, odpowiadając za ponad 40 proc. całego importu; w 2023 r. do Państwa Środka trafiło stamtąd 1,2 mln ton wołowiny.

Znaczące udziały w rynku posiadają również Australia, która wyeksportowała do Chin ok. 230 tys. ton, oraz USA z wynikiem blisko 160 tys. ton. Restrykcje obejmą szeroki asortyment produktów, w tym mięso świeże, mrożone, z kością oraz bez kości.

Pekin łagodzi podejście

Mimo protekcjonistycznego ruchu Pekin łagodzi ton, zapewniając partnerów handlowych o woli współpracy. Władze podkreślają, że celem działań jest jedynie "etapowa pomoc przemysłowi krajowemu w przetrwaniu trudności", a nie trwałe zamykanie granic dla normalnego handlu.

Zadeklarowano, że w trakcie trzyletniego okresu obowiązywania obostrzeń, przyznawane kwoty importowe będą sukcesywnie zwiększane. W ubiegłym tygodniu Chiny nałożyły także tymczasowe cła w wysokości do 42,7 proc. na niektóre produkty mleczne importowane z Unii Europejskiej, po tym, jak dochodzenie w sprawie dopłat wykazało, że produkty te są subsydiowane, co powoduje straty dla chińskich producentów.

