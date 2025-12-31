Logo TVN24
Ze świata

Chiny nakładają dodatkowe cła

Pekin, Chiny
Profesor Góralczyk: Chiny odrodziły się, czują się równorzędnym partnerem dla USA
Źródło: TVN24
Chiny zapowiedziały w środę wprowadzenie dodatkowych ceł w wysokości 55 procent na import wołowiny między innymi z Brazylii, Australii i USA. Decyzję uzasadniono ochroną krajowego rynku. Nowe taryfy obejmą dostawy przekraczające ustalone limity i zaczną obowiązywać od 1 stycznia przez okres trzech lat.

Jak poinformowało w komunikacie ministerstwo handlu w Pekinie, zakończone po roku dochodzenie wykazało, że gwałtowny wzrost zagranicznych dostaw wyrządził "poważne szkody" lokalnym producentom.

"Zdecydowano o wdrożeniu środków ochronnych w formie kontyngentów krajowych na importowaną wołowinę, a okres ich obowiązywania wynosi trzy lata" – oświadczył resort.

