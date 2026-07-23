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Ze świata

Nowy front. Czarne chmury nad globalną gospodarką

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Jemen, Huti, studenci, protest
Moment zatonięcia masowca Magic Seas na Morzu Czerwonym. Film udostępniony przez Hutich
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/YAHYA ARHAB
Zapowiadana blokada saudyjskich statków Huti w cieśninie Bab el-Mandab przez jemeńskich bojowników Huti zwiększa ryzyko rozszerzenia konfliktu z Iranem na Morze Czerwone. Grozi to spowolnieniem globalnej gospodarki - podała agencja Reuters.

Po zablokowaniu przez Iran cieśniny Ormuz Arabia Saudyjska, położona od wschodu nad Zatoką Perską, a od zachodu - nad Morzem Czerwonym, wykorzystywała ten drugi akwen do eksportu ropy, wysyłając codziennie około czterech milionów baryłek surowca przez cieśninę Bab el-Mandab.

Jednak szlak, który początkowo wydawał się doskonałą alternatywą, stał się obecnie celem - podkreśliła agencja.

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Rynki

Problematyczny szlak przez Kanał Sueski

Liczne statki, które mają przewieźć saudyjską ropę do azjatyckich odbiorców, unikają cieśniny blokowanej przez proirańskich Huti i kierują się na północ, przez Kanał Sueski, a następnie wokół Afryki.

Nie jest to jednak łatwe. Największe tankowce nie mogą przejść przez płytki Kanał Sueski z pełnym ładunkiem. Muszą u jego wejścia odpompować część ropy, pokonać kanał, a następnie ponownie załadować ten surowiec po drugiej stronie.

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Z powodu tych komplikacji podróż nie tylko trwa o co najmniej cztery tygodnie dłużej, ale też staje się znacznie droższa.

Rebelianci Huti w Jemenie
Rebelianci Huti w Jemenie
Źródło zdjęcia: Michał Czernek/ PAP

Spadek zużycia paliw

Rosnące ceny paliw w coraz większym stopniu wpływają na charakter ich zużycia - podkreśliła agencja. Według szacunków Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA) globalny popyt na ropę spadł w drugim kwartale 2026 r. o prawie 5 proc. w porównaniu z analogicznym okresem w roku poprzednim. Spadki te były nierównomierne i dotyczyły głównie rynków w Azji i Europie.

Zmniejszone zużycie paliw zazwyczaj odzwierciedla niższą aktywność gospodarczą. Chociaż gospodarki mogą z czasem przejść na inne źródła energii, natychmiastową reakcją na gwałtowny wzrost cen paliw jest spadek popytu.

Główny ekonomista Banku Światowego Indermit Gill ocenił, wskazując na to ryzyko, że konflikt USA i Izraela z Iranem może ostatecznie obniżyć globalny wzrost gospodarczy w 2026 r. z 2,9 do 1,3 proc.

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Rynki

Topniejące zapasy ropy

Istnieją krótkoterminowe rozwiązania, pozwalające złagodzić skutki tej sytuacji, jednak im więcej szlaków transportu ropy zostanie odciętych, tym poważniejsze mogą być skutki gospodarcze. Rezerwy strategiczne i komercyjne pomogły złagodzić skutki nagłej utraty dostaw z Bliskiego Wschodu we wczesnej fazie konfliktu z Iranem, ale w miarę upływu czasu zapasy te zaczęły się wyczerpywać - podkreślił Reuters.

W rezultacie, jak dodano, świat dysponuje obecnie znacznie mniejszą rezerwą bezpieczeństwa niż w lutym.

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Najnowsza eskalacja konfliktu na Morzu Czerwonym jest zatem czymś znacznie poważniejszym niż tylko kolejnym zakłóceniem transportu morskiego. Zagraża ona jedynej realnej trasie alternatywnej, która zapewniała przepływ ropy z Bliskiego Wschodu po zablokowaniu cieśniny Ormuz przez Teheran - podkreśliła agencja.

Choć przez wiele miesięcy rynek ropy absorbował kolejne wstrząsy geopolityczne, to równoczesne zakłócenia w obu cieśninach mogą doprowadzić tę zdolność adaptacyjną do granic możliwości - ostrzegł Reuters.

Źródło: PAP
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Tagi:
Ropa naftowaMorze CzerwoneHutiIranUSAKonflikt na Bliskim WschodzieCieśnina Ormuz
Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
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