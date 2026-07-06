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Ponad 400 milionów wyświetleń. Decyzja podzieliła internautów

Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
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Paryż. Rzeźba Yayoi Kusamy nad butikiem Louis Vuitton (2023)
Źródło wideo: Reuters Archiwum
Źródło zdj. gł.: Opasbbb / Shutterstock
Chińska sieć Molly Tea ma zapłacić Louis Vuitton odszkodowanie. Sąd uznał, że logo firmy narusza znak towarowy luksusowej marki. Decyzja ta wywołała w Państwie Środka duże poruszenie.

Popularna chińska sieć herbaciarni Molly Tea została zobowiązana do zapłaty 10,3 mln juanów, czyli około 1,5 mln dolarów, odszkodowania na rzecz Louis Vuitton. Sprawa wywołała w Chinach kontrowersje i zażartą debatę o ochronie własności intelektualnej - podał portal stacji BBC.

Jak przekazały chińskie media, sąd w prowincji Jiangsu uznał, że firma z Shenzhen skopiowała charakterystyczny czteropłatkowy motyw kwiatowy Louis Vuitton.

Sąd nakazał przeprosiny i rezygnację z logo

Według państwowego dziennika "China Daily" sąd w Suzhou, położonym na wschód od Szanghaju, nakazał Molly Tea zaprzestanie używania spornego logo, opublikowanie przeprosin oraz wypłatę odszkodowania Louis Vuitton.

"China Daily" przekazał również, że Molly Tea i powiązane z nią firmy składały kilka wniosków o rejestrację znaków towarowych, które zostały odrzucone przez Chińską Narodową Administrację Własności Intelektualnej. Zarejestrowany został jedynie znak zawierający chińskie znaki oznaczające nazwę "Molly Tea".

Portal BBC zwrócił się do Molly Tea i Louis Vuitton z prośbą o komentarz, ale do momentu publikacji artykułu nie udzielono odpowiedzi.

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Internauci podzieleni po decyzji sądu

Wyrok wywołał gwałtowną reakcję w chińskich mediach społecznościowych. Hashtag związany ze sprawą odnotował ponad 400 milionów wyświetleń i dziesiątki tysięcy komentarzy.

Część użytkowników broniła logo Molly Tea - wskazując, że wiele wzorów wykorzystywanych przez zachodnie marki luksusowe było inspirowanych chińskimi artefaktami. Jeden z komentujących na platformie Weibo napisał, że będzie "codziennie pił kubek Molly Tea", aby okazać firmie wsparcie.

"Dajcie spokój. Oni po prostu wykorzystują fakt, że nasi przodkowie nie zgłaszali patentów" - napisał ten sam użytkownik.

Podobne głosy pojawiły się także na platformie RedNote. "Tak podstawowe kształty geometryczne były używane wszędzie w historii, nie tylko w Chinach" - stwierdził jeden z użytkowników.

Nie wszyscy jednak stanęli po stronie Molly Tea. Część internautów poparła decyzję sądu, wskazując, że Louis Vuitton miał prawo bronić swojego znaku towarowego.

Jeden z użytkowników Weibo napisał, że osoby popierające projekt Molly Tea powinny "najpierw nauczyć się prawa", argumentując, że sprawa nie budzi wątpliwości, skoro Louis Vuitton wcześniej zarejestrował logo.

Inny komentujący ocenił, że Louis Vuitton ma uzasadnione podstawy do ochrony własności intelektualnej, a inne marki nie mają prawa jej naśladować, niezależnie od branży, w której działają.

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Źródło: BBC
Tagi:
LVMHModaChiny
Jan Sowa
Jan Sowa
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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