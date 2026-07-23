Ze świata Liverpool może zmienić właściciela. Bezos w gronie zainteresowanych Oprac. Jan Sowa |

Plejada gwiazd na ślubie Bezosa i Sanchez w Wenecji Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Alexis Jumeau/Abaca/PAP

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Liverpool FC, 20-krotny piłkarski Mistrz Anglii, od 16 lat należy do amerykańskiej firmy Fenway Sports Group. To potentat na rynku sportowych kontrolujący między innymi klub baseballowy Boston Red Sox i występujący w serii NASCAR zespół wyścigowy RFK Racing.

Mohamed Salah, gwiazda Liverpoolu, rozstał się z zespołem Źródło zdjęcia: Newspix

Fenway, działający wówczas pod nazwą New England Sports Ventures, przez kolejne lata zyskała opinię stabilnego i przewidywalnego właściciela. W szczególnie w zestawieniu z rodziną Glazerów (także z USA), która w kontrowersyjnych okolicznościach kupiła w tym samym okresie pakiet kontrolny Manchesteru United.

Era sportowych sukcesów

W przeciwieństwie do klubu z Manchesteru Liverpool FC pod rządami Amerykanów odnosił sukcesy zarówno na boisku, jak i poza nim. Od 2019 roku klub zdobył między innymi dwa mistrzostwa Anglii, wygrał Ligę Mistrzów, Puchar Anglii, Puchar Ligi, Superpuchar Europy oraz Klubowe Mistrzostwo Świata.

Kilka dni temu dziennik "Financial Times" informował, że osoby z rodziny hinduskiego miliardera Lakshmi Mittala prowadzą z FSG rozmowy na temat zakupu pakietu akcji Liverpoolu. Rodzina Mittalów to potentaci w produkcji stali, w Polsce posiadają między innymi hutę w Dobrowie Górniczej.

Lakshmi Mittal, magnat stalowy, wymieniany w gronie potencjalnych inwestorów Liverpoolu Źródło zdjęcia: TVN24

Z opublikowanych dziś informacji BBC wynika jednak, że w grę wchodzą także inni inwestorzy a zainteresowanie zakupem pakietu akcji Liverpoolu wyraża Jeff Bezos, twórca Amazona i jeden z najbogatszych ludzi na świecie.

Klub z Anfield Road ma za sobą słabszy sezon a FSG przebudowuje swój portfel, w ubiegłym roku pozbył się akcji w klubie hokejowym Pittsburg Penguins. Pieniądze nowych inwestorów Liverpool FC miałyby posłużyć wsparciu klubowego budżetu.

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Kibic studzi entuzjazm

Neil Atkinson, kibic Liverpoolu i dyrektor generalny serwisu The Anfield Wrap, powiedział BBC Sport, że pytania powinny pojawiać się zawsze, gdy ktoś chce zapłacić za udział w klubie Premier League.

- Co zyskają na tym ci bardzo, bardzo bogaci ludzie, dla których roczne obroty Liverpoolu, nie zysk, bo ten jest rzadkością wśród klubów Premier League, nie miałyby większego znaczenia? - pytał Atkinson.

Jak zaznaczył, odpowiedź na pytanie o motywy inwestorów nie musi być jednoznaczna i w każdym przypadku może wyglądać inaczej. Bezos do tej pory nie miał wiele wspólnego ze sportem zawodowym. Rodzina Mittalów, owszem, inwestuje w kluby piłkarskie (zięć Mittala sprzedał niedawno pakiet akcji angielskiego klubu Queens Park Rangers bo kolidowałoby to z planami inwestycji w Liverpool) i w kluby krykietowe w Indiach.

2000 procent zysku

Fenway Sports Group, należący do amerykańskiego miliardera Johna Henry'ego w 2005 roku zapłacił za pakiet kontrolny akcji Liverpoolu 300 mln funtów. Dziś klub wyceniany jest na 6 mld funtów. Na podobną kwotę wyceniany jest Manchester City, kontrolowany przez inwestorów z Bliskiego Wschodu. Rosyjski miliarder Roman Abramowicz po wybuchu wojny w Ukrainie sprzedał swój pakiet kontrolny Chelsea FC za 2,5 mld funtów.