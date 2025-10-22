Logo TVN24
Kurs złota. Największy spadek od 12 lat

złoto
Adam Glapiński o rezerwach złota NBP
Źródło: TVN24 BiS
We wtorek nastąpiło gwałtowne załamanie i koniec historycznego rajdu w górę cen złota. Dzień zakończył się ponad pięcioprocentowym spadkiem - podał portal stacji CNN. W środę kruszec powoli wraca do trendu wzrostowego i jest na małym plusie.

W środę rano złoto kosztowało po 4141,48 dol. za uncję trojańską, co oznacza wzrost o mniej niż 0,4 procent. To pierwsze odbicie po wtorkowym tąpnięciu, kiedy to doszło do gwałtownej obniżki tego kruszca.

Cena złota na rynku spot spadła wtedy nawet o 6,3 proc. do 4082,03 dol. za uncję, po tym jak w poniedziałek osiągnęła rekordowy poziom 4381,21 USD. Amerykańskie kontrakty futures na złoto zakończyły wtorek ze spadkiem o 5,7 proc. do 4087,70 dol., co było największą jednodniową stratą od kwietnia 2013 roku. Srebro i platyna także mocno potaniały, tracąc odpowiednio 7 proc. i 5 proc.

Spadek po historycznym rajdzie

Analitycy wskazują, że wyprzedaż wynikała z tygodni intensywnych zakupów, które windowały ceny złota do bardzo wysokich, trudnych do utrzymania poziomów. W 2025 roku złoto odnotowało historyczne wzrosty - zyskując ponad 50 proc. wartości i przewyższając zmiennością okresy po atakach z 11 września, kryzysie finansowym w 2008 roku czy pandemii Covid-19.

W ciągu zaledwie dwóch ostatnich miesięcy ceny złota wzrosły o 25 proc., napędzane popytem wynikającym z rosnącego długu publicznego USA, niepewności politycznej oraz spekulacji na temat dalszych obniżek stóp procentowych przez Rezerwę Federalną.

Poprawa nastrojów, a ceny złota

Optymizm związany z łagodzeniem napięć handlowych między Waszyngtonem a Pekinem oraz umocnienie dolara amerykańskiego skłoniły inwestorów do sprzedaży złota i realizacji zysków. Mimo niedawnych tarć między dwiema największymi gospodarkami świata, przedstawiciele handlowi USA i Chin mają spotkać się pod koniec tygodnia, przed planowanym spotkaniem prezydenta Chin Xi Jinpinga z prezydentem USA Donaldem Trumpem w przyszłym tygodniu.

- Spodziewam się, że wypracujemy sprawiedliwe porozumienie z prezydentem Xi. Myślę, że uda nam się dojść do zgody - powiedział Trump w poniedziałek.

Analitycy zwracają też uwagę na zakończenie festiwalu Diwali w Indiach, drugim co do wielkości rynku złota na świecie, co zmniejszyło popyt na fizyczny kruszec i dodatkowo przyczyniło się do spadku jego cen.

Autorka/Autor: BC/kris

Źródło: CNN

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Cena złota Złoto
