Kurs złota. Największy spadek od 12 lat

W środę rano złoto kosztowało po 4141,48 dol. za uncję trojańską, co oznacza wzrost o mniej niż 0,4 procent. To pierwsze odbicie po wtorkowym tąpnięciu, kiedy to doszło do gwałtownej obniżki tego kruszca.

Cena złota na rynku spot spadła wtedy nawet o 6,3 proc. do 4082,03 dol. za uncję, po tym jak w poniedziałek osiągnęła rekordowy poziom 4381,21 USD. Amerykańskie kontrakty futures na złoto zakończyły wtorek ze spadkiem o 5,7 proc. do 4087,70 dol., co było największą jednodniową stratą od kwietnia 2013 roku. Srebro i platyna także mocno potaniały, tracąc odpowiednio 7 proc. i 5 proc.

Spadek po historycznym rajdzie

Analitycy wskazują, że wyprzedaż wynikała z tygodni intensywnych zakupów, które windowały ceny złota do bardzo wysokich, trudnych do utrzymania poziomów. W 2025 roku złoto odnotowało historyczne wzrosty - zyskując ponad 50 proc. wartości i przewyższając zmiennością okresy po atakach z 11 września, kryzysie finansowym w 2008 roku czy pandemii Covid-19.

W ciągu zaledwie dwóch ostatnich miesięcy ceny złota wzrosły o 25 proc., napędzane popytem wynikającym z rosnącego długu publicznego USA, niepewności politycznej oraz spekulacji na temat dalszych obniżek stóp procentowych przez Rezerwę Federalną.

Poprawa nastrojów, a ceny złota

Optymizm związany z łagodzeniem napięć handlowych między Waszyngtonem a Pekinem oraz umocnienie dolara amerykańskiego skłoniły inwestorów do sprzedaży złota i realizacji zysków. Mimo niedawnych tarć między dwiema największymi gospodarkami świata, przedstawiciele handlowi USA i Chin mają spotkać się pod koniec tygodnia, przed planowanym spotkaniem prezydenta Chin Xi Jinpinga z prezydentem USA Donaldem Trumpem w przyszłym tygodniu.

- Spodziewam się, że wypracujemy sprawiedliwe porozumienie z prezydentem Xi. Myślę, że uda nam się dojść do zgody - powiedział Trump w poniedziałek.

Analitycy zwracają też uwagę na zakończenie festiwalu Diwali w Indiach, drugim co do wielkości rynku złota na świecie, co zmniejszyło popyt na fizyczny kruszec i dodatkowo przyczyniło się do spadku jego cen.

