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Ze świata

Korea Północna mocno o USA. "To nielogiczne"

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Pjongjang, Korea Północna
Korea Północna prezentuje nowe wyrzutnie rakietowe
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Caminhos me Levem / Shutterstock
Korea Północna oskarżyła Stany Zjednoczone i ich sojuszników o wykorzystywanie bezpodstawnych zarzutów dotyczących zagrożeń cybernetycznych w celu zszargania jej wizerunku - poinformowały państwowe media KCNA, powołując się na rzecznika resortu spraw zagranicznych.

Cytowany przez agencję Reuters rzecznik północnokoreańskiego MSZ określił niedawne "wspólne ostrzeżenie" pod przewodnictwem Stanów Zjednoczonych dotyczące zagrożeń cybernetycznych ze strony Korei Północnej jako oskarżenie o podłożu politycznym i skrytykował Wielostronny Zespół ds. Monitorowania Sankcji (MSMT) - mechanizm monitorowania sankcji ustanowiony przez Stany Zjednoczone i kraje partnerskie.

Korea Północna o działaniach USA

- To nielogiczne, że Stany Zjednoczone, które dysponują największymi siłami cybernetycznymi na świecie i je wykorzystują, monopolizując kluczowe zasoby cyberprzestrzeni, mówią o "zagrożeniu cybernetycznym" ze strony innych krajów - powiedział rzecznik, cytowany przez KCNA.

Oświadczenie ma być odpowiedzią na wspólny alert opublikowany w piątek przez Stany Zjednoczone, Koreę Południową, Japonię i osiem innych krajów. To ostrzeżenie przed północnokoreańskimi pracownikami branży informatycznej, którzy wykorzystują fałszywe tożsamości, aby zdobywać pracę zdalną i zdobywać środki na rzecz programów broni jądrowej i rakiet balistycznych w Pjongjangu.

W ostrzeżeniu stwierdzono, że pracownicy ci, wykorzystujący coraz bardziej zaawansowane narzędzia, takie jak sztuczna inteligencja, do ukrywania swojej działalności, mogą stanowić zagrożenie wewnętrzne dla firm i są zamieszani w kradzież danych, kryptowalut oraz informacji wrażliwych.

Korea Północna oskarża USA

Rzecznik Korei Północnej oskarżył Waszyngton o militaryzację cyberprzestrzeni poprzez rozwijanie zdolności w zakresie wojny cybernetycznej oraz wspólne ćwiczenia cybernetyczne z sojusznikami, a także stwierdził, że Pjongjang nie będzie tolerował tego, co nazwał motywowanymi politycznie próbami wykorzystywania kwestii cybernetycznych jako środka nacisku na inne kraje.

W osobnym artykule redakcyjnym opublikowanym we wtorek przez agencję KCNA północnokoreański komentator wojskowy oskarżył Stany Zjednoczone, Koreę Południową i Japonię o przekształcenie prowadzonych pod przewodnictwem USA ćwiczeń morskich RIMPAC w próbę generalną przed agresją oraz stwierdził, że ich rosnąca współpraca wojskowa powoduje nowy kryzys bezpieczeństwa w regionie Azji i Pacyfiku.

Hakerzy z Korei Północnej

Liczba ataków hakerskich w sektorze DeFi (Decentralized Finance) osiągnęła rekordowy poziom - wynika z najnowszego raportu TRM Labs. Największe straty wciąż wiążą się z działalnością grup powiązanych z Koreą Północną.

TRM Labs specjalizuje się w analizie blockchaina i śledzeniu przestępstw kryptowalutowych. Z raportu firmy wynika, że w pierwszej połowie 2026 roku liczba odnotowanych incydentów wynosiła 207, w wyniku których skradziono 972 mln dolarów.

Największe straty finansowe nadal generują ataki powiązane z Koreą Północną. Według raportu odpowiadają one za około 643 mln dolarów, czyli 66 proc. wszystkich skradzionych środków w pierwszej połowie 2026 roku. Choć to znacznie mniej niż 1,7 mld dolarów rok wcześniej, Korea Północna pozostaje głównym źródłem strat w sektorze DeFi.

Źródło: Reuters
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Tagi:
Korea PółnocnaKim Dzong UnUSACyberbezpieczeństwo
Krzysztof Krzykowski
Krzysztof Krzykowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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