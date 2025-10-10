Logo TVN24
Kim Dzong Un: przekształcę ten kraj

Kim Dzong Un
Kim Dzong Un na sesjach Najwyższego Zgromadzenia Ludowego
Źródło: Reuters
Kim Dzong Un zapowiedział, że przekształci Koreę Północną w "zamożną krainę" i "socjalistyczny raj" - przekazały państwowe media. Podczas obchodów 80. rocznicy utworzenia Partii Pracy Korei (PPK) przywódca podkreślił rosnący prestiż Pjongjangu i zagrożenie ze strony Stanów Zjednoczonych.

W swoim wystąpieniu Kim przypomniał, że w przeszłości partia musiała prowadzić politykę jednoczesnej budowy gospodarki i rozwoju potencjału nuklearnego, aby "sprostać rosnącym groźbom wojny nuklearnej ze strony imperialistów z USA".

Kim Dzong Un chce stworzyć "socjalistyczny raj" w Korei Północnej

- Historycznie na świecie nie było takiego kraju jak nasz, który musiałby realizować tak wiele zadań (...) w obronie narodowej i budownictwie, jednocześnie stawiając czoła stałej i uporczywej presji, ingerencji i groźbom agresji ze strony sił zewnętrznych – stwierdził Kim.

Dodał, że choć kraj nadal mierzy się z "zaciekłą presją polityczną i militarną przeciwników", jego "międzynarodowy prestiż" rośnie. Zaapelował do narodu o dalszy wysiłek, obiecując wymierne rezultaty.

- Z pewnością przekształcę ten kraj w zamożniejszą i piękniejszą krainę oraz w najlepszy socjalistyczny raj na świecie – oświadczył przywódca, cytowany przez agencję KCNA.

pjongjang korea polnocna - Caminhos me Levem shutterstock_1933284611
Ukradli w ten sposób dwa miliardy dolarów. Nowy cel Korei Północnej
Tech
Wang Yi, minister spraw zagranicznych Chin
Srebrny Lis w Warszawie. Kim jest Wang Yi
Maciej Michałek
Defilada w Pjongjangu z okazji 90. rocznicy powstania koreańskiej armii ludowej
Jedni ślą nam czołgi, drudzy zrobią wszystko, by wygrała Rosja. Tak Półwysep zbliża się do Polski
TVN24

Przedstawiciele Rosji i Chin w Korei Północnej

W uroczystościach wzięli udział zagraniczni goście, m.in. premier Chin Li Qiang oraz wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Rosji Dmitrij Miedwiediew. Kim wziął także udział w koncercie rosyjskich artystów, który określił jako "wyjątkowy wkład" we wzmacnianie przyjaźni między oboma krajami.

KCNA poinformowała w osobnej depeszy, że Kim odbył rozmowy z premierem Li, podczas których stwierdzili, że wizyta ta stanowi "nowy rozdział" w rozwoju stosunków między obydwoma krajami pod rządami ich najwyższych przywódców, i zobowiązali się do rozszerzenia strategicznego dialogu i wymiany na wysokim szczeblu.

"Czwartkowe obchody, w przededniu rocznicy, rozpoczęły się pokazami sztucznych ogni i występami artystycznymi. Oczekiwana wielka defilada wojskowa została prawdopodobnie przełożona na piątek z powodu deszczu" – podała agencja Yonhap.

pc

Autorka/Autor: BC/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/KCNA

Korea PółnocnaKim Dzong Un
