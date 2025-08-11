Kolejny kierunek bez wiz dla Polaków

Od 15 sierpnia 2025 turyści z Polski wjeżdżają do Wietnamu do 45 dni bez potrzeby uzyskania wizy - poinformował ambasador Ha Hoang Hai.

"To jest oficialne! Od 15 sierpnia 2025 turyści z Polski wjeżdżają do Wietnamu do 45 dni bez potrzeby uzyskania wizy, bez żadnych dodatkowych warunków! Zapraszam serdecznie!" - napisał w poniedziałek w serwisie X ambasador Wietnamu w Polsce Ha Hoang Hai.

Wpis jest nawiązaniem do komunikatu, w którym podano, że 8 sierpnia rząd Wietnamu wydał rezolucję w sprawie zwolnienia z obowiązku wizowego dla obywateli 12 krajów: Polski, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Węgier, Luksemburga, Królestwa Niderlandów, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Szwajcarii.

Obecnie Polacy zamierzający odwiedzić Wietnam zobowiązani są posiadać ważną wizę uprawniającą do wjazdu na terytorium tego kraju.

Hanoi Shutterstock

15 stycznia 2025 roku została podpisana rezolucja w sprawie zwolnienia z obowiązku wizowego dla obywateli Polski. Jest realizowana od 1 marca 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

Jak podano na stronach rządowych, "akt stanowi, że zwolnieni z obowiązku wizowego są obywatele Rzeczypospolitej Polskiej na okres pobytu do 45 dni w celu turystycznym w ramach programów organizowanych wyłącznie przez wietnamskie firmy świadczące międzynarodowe usługi turystyczne".

Zwolnienie to nie obejmowało jednak prywatnych pobytów turystycznych, pobytów turystycznych niezorganizowanych przez zatwierdzone biuro podróży i wyjazdów biznesowych.

Od 15 sierpnia tego roku ruch bezwizowy do 45 dni będzie możliwy.

Autorka/Autor:akw

Źródło: tvn24.pl