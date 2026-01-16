Logo TVN24
Ze świata

Kanada i Chiny wznawiają dialog. Nowa umowa handlowa

Carney - Xi Jinping
Chińskie samochody na targach motoryzacyjnych w Szanghaju, kwiecień 2025
Źródło: Reuters Archive
Kanada i Chiny uzgodniły wstępne porozumienie handlowe, które zakłada znaczące obniżenie ceł na chińskie samochody elektryczne oraz kanadyjski rzepak. O przełomie poinformował w piątek premier Kanady Mark Carney, zapowiadając odbudowę relacji z drugim najważniejszym partnerem handlowym Ottawy po Stanach Zjednoczonych.

Pierwsza od 2017 roku wizyta kanadyjskiego premiera w Chinach ma być efektem miesięcy zabiegów dyplomatycznych i sygnałem resetu napiętych relacji gospodarczych.

Moskwa, Rosja
Jest stanowisko Rosji w sprawie Grenlandii. Sytuacja "nadzwyczajna"
TVN24
pekin
Strategiczny partner dla USA. Niepokój w Pekinie
Tech
Xi Jinping
Chiny reagują na porozumienie handlowe Waszyngtonu z Tajpej

Samochody elektryczne wracają na kanadyjski rynek

Kanada ma początkowo dopuścić import do 49 tysięcy chińskich samochodów elektrycznych przy stawce celnej 6,1 procent, obowiązującej na zasadach najwyższego uprzywilejowania. Jak poinformował Carney po rozmowach z chińskimi przywódcami, w tym z prezydentem Xi Jinping, nie określono jeszcze ram czasowych porozumienia.

To wyraźna zmiana wobec 100-procentowych ceł nałożonych w 2024 roku przez rząd byłego premiera Justina Trudeau, które były odpowiedzią na podobne działania Stanów Zjednoczonych. W 2023 roku Chiny wyeksportowały do Kanady 41 678 pojazdów elektrycznych.

- To powrót do poziomów sprzed ostatnich tarć handlowych, ale w ramach umowy, która obiecuje Kanadyjczykom znacznie więcej – powiedział Carney dziennikarzom w Pekinie.

Jak dodał, aby Kanada mogła zbudować konkurencyjny sektor pojazdów elektrycznych, musi uczyć się od innowacyjnych partnerów, uzyskać dostęp do łańcuchów dostaw i zwiększyć popyt lokalny. Premier wskazał także na możliwość pogłębienia współpracy z Chinami w obszarze magazynowania i produkcji czystej energii.

Rzepak i owoce morza bez barier

W marcu ubiegłego roku, w odwecie za kanadyjskie cła, Chiny nałożyły taryfy na ponad 2,6 miliarda dolarów kanadyjskich produktów rolno-spożywczych, w tym olej rzepakowy i śrutę rzepakową, a w sierpniu także na nasiona rzepaku. W efekcie import kanadyjskich towarów do Chin w 2025 roku spadł o 10,4 proc.

Zgodnie z nowym porozumieniem Kanada oczekuje, że do 1 marca Chiny obniżą cła na nasiona rzepaku do łącznego poziomu około 15 proc. - Ta zmiana oznacza znaczący spadek z obecnego łącznego poziomu ceł wynoszącego 84 proc. - podkreślił Carney, przypominając, że chiński rynek nasion rzepaku jest wart dla Kanady około 4 miliardów dolarów.

Od 1 marca, co najmniej do końca roku, zniesione mają zostać również taryfy na kanadyjską śrutę rzepakową, homary, kraby oraz groch. Według premiera umowy te mają odblokować niemal 3 miliardy dolarów nowych zamówień eksportowych dla kanadyjskich rolników, rybaków i przetwórców.

Kanada i Chiny wzawiają dialog

We wspólnym oświadczeniu, ogłoszonym przez państwową agencję informacyjną Xinhua, Kanada i Chiny zadeklarowały wznowienie dialogu gospodarczego i finansowego na wysokim szczeblu, zwiększenie handlu i inwestycji oraz wzmocnienie współpracy w rolnictwie, sektorze ropy i gazu oraz zielonej energii.

Carney zapowiedział, że Kanada w ciągu 15 lat podwoi swoją sieć energetyczną. Dodał również, że Ottawa zwiększa eksport LNG (gaz ziemny) do Azji i do 2030 roku będzie produkować 50 milionów ton skroplonego gazu rocznie, przeznaczonego w całości na rynki azjatyckie.

Autorka/Autor: Jan Sowa/ToL

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Xi's Moments - "X"

