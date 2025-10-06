Logo TVN24
Ze świata

Fabryki stanęły, na półkach braki. Ważna zapowiedź koncernu

osaka japonia piwo asahi - Hsin Yen Huang shutterstock_2682441083
Gawkowski o cyberatakach: skala jest olbrzymia
Źródło: TVN24
Asahi częściowo wznowiło pracę we wszystkich sześciu japońskich browarach - przekazał największy producent piwa w Japonii. Zapowiedział też, że pozostałe fabryki będą wznawiać działanie stopniowo - podał portal BBC. Firma miała problemy z produkcją i dostawami z powodu cyberataku.

Atak hakerski sparaliżował systemy zamówień i logistyki japońskiego koncernu. W związku z tym w zeszłym tygodniu wiele sieci, w tym 7-Eleven i FamilyMart, ostrzegało klientów o brakach w ofercie popularnych produktów Asahi.

Fabryki Asahi wznawiają produkcję

Producent piwa i napojów bezalkoholowych wznowił działanie we wszystkich browarach w Japonii. Podkreślił jednak, że nie pracują one jeszcze w pełną parą. Oprócz piwa, Asahi stopniowo wznawia także produkcję w zakładach spożywczych i fabrykach napojów bezalkoholowych.

"Nasze browary w Japonii zostały ponownie otwarte, ale nie są jeszcze w pełni operacyjne" - przekazała spółka.

Na razie browary produkują wyłącznie piwo Super Dry. Od 15 października mają jednak wrócić dostawy 16 innych produktów, m.in. bezalkoholowych piw Asahi Dry Zero i Asahi Zero, a także Clear Asahi i whiskey Black Nikka Clear.

"Pięć kolejnych fabryk napojów wznowi działalność stopniowo, zgodnie z harmonogramem wysyłek" - zapowiedziało Asahi w oświadczeniu.

"Musieliśmy wstrzymać produkcję"

"Systemy produkcyjne w zakładach nie zostały dotknięte atakiem, jednak musieliśmy wstrzymać produkcję, ponieważ nie mogliśmy przetwarzać zamówień i wysyłek" – wyjaśniła firma Asahi.

Jednocześnie przyznała, że cyberatak może mieć wpływ na inne obszary działalności.

"Niektóre premiery produktów również zostaną odłożone" - poinformował koncern.

Asahi, poza japońskim rynkiem, jest właścicielem takich marek jak Peroni, Pilsner Urquell, Grolsch czy brytyjski Fullers. Cyberatak dotknął jedynie działalność w Japonii, która odpowiada za blisko połowę sprzedaży grupy.

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: Jan Sowa/kris

Źródło: BBC

Źródło zdjęcia głównego: Hsin Yen Huang / Shutterstock

atak hakerówCyberatakasahi
