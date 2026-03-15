Iran reaguje na apel Trumpa

Donald Trump
Donald Trump zapowiedział otwarcie cieśniny Ormuz
Źródło: Maciej Woroch/Fakty TVN
Szef irańskiej dyplomacji Abbas Aragczi zwrócił się do społeczności międzynarodowej z apelem o unikanie działań, które mogłyby doprowadzić do eskalacji napięć - przekazała agencja AFP.

Aragczi zrelacjonował we wpisie w serwisie Telegram rozmowę z szefem MSZ Francji Jean-Noelem Barrotem.

Zgodnie z komunikatem irańskiego MSZ szef resortu zaapelował do francuskiego rozmówcy o "powściągliwość". Minister spraw zagranicznych Iranu odniósł się w ten sposób do apelu, który w sobotę wystosował prezydent USA Donald Trump.

"To oznacza eskalację konfliktu". Analitycy pełni obaw
Dowiedz się więcej:

"To oznacza eskalację konfliktu". Analitycy pełni obaw

Trump wzywa sojuszników

We wpisie na platformie Truth Social amerykański prezydent wezwał państwa najbardziej dotknięte irańską blokadą cieśniny Ormuz, by przysłały w ten rejon swoje okręty wojenne. Trump wymienił Chiny, Japonię, Koreę Płd., Francję oraz Wielką Brytanię. AFP podkreśliła, że jak dotąd żadne państwo nie dało pozytywnej odpowiedzi na apel Trumpa.

W niedzielę oficjalnie zareagowała na ten apel Korea Płd. Biuro prasowe prezydenta Li Dze Mjunga przekazało, że władze w Seulu "wnikliwie przeanalizują" wezwanie prezydenta USA, a następnie będą się w tej sprawie kontaktować. Zadeklarowało, że dołączy do Waszyngtonu, który zamierza wysłać okręty wojenne, by eskortowały tankowce.

Nowa groźba Iranu. To mają być kolejne cele ataku
Dowiedz się więcej:

Nowa groźba Iranu. To mają być kolejne cele ataku

Stanowisko Wielkiej Brytanii

Brytyjski minister ds. energii Ed Miliband powiedział, że obecnie "należy przede wszystkim dążyć do złagodzenia napięcia". W wywiadzie dla telewizji Sky dodał, że rząd premiera Keira Starmera "intensywnie" rozważa, co można zrobić, by ponownie otworzyć szlak żeglugowy i w konsekwencji ponownie otworzyć transport przez cieśninę Ormuz. Apel Trumpa ma związek z gwałtownym wzrostem cen paliw na całym świecie wynikającym z niemal całkowitej blokady szlaku. Iran wprowadził ją w reakcji na rozpoczętą 28 lutego wojnę Izraela i USA przeciwko temu państwu. Przez cieśninę Ormuz transportuje się ok. 20 proc. światowego wolumenu ropy naftowej i gazu LNG pochodzących zarówno z Iranu, jak i z krajów Zatoki Perskiej.

Opracował Jan Sowa/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/WILL OLIVER

Zobacz także:
Ogień i kłęby dymu unoszą się z instalacji naftowej w Fudżajrze w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, sobota, 14 marca 2026
"To oznacza eskalację konfliktu". Analitycy pełni obaw
Żołnierze izraelscy
Dają setki milionów na pilne zakupy dla wojska. "Decyzja nadzwyczajna"
Zdjęcie satelitarne irańskiej wyspy Chark przed atakami USA
Tam skoncentrowały się uderzenia USA. "Pokazuje to jako akt miłosierdzia"
Londyn, Wielka Brytania, siedziba Banku Anglii
"Absolutne szaleństwo". Burza po decyzji banku centralnego
Warszawa, 06.03.2026. Jeden z samolotów Sił Powietrznych RP z Polakami ewakuowanymi z Bliskiego Wschodu po wylądowaniu na lotnisku Okęcie w Warszawie
75 lotów, 10 specjalnych. Nowe dane
warszawa most siekierkowski - Grand Warszawski shutterstock_2677258969
Nawet 88 tysięcy oszczędności. "Istotna rola na rynku"
Nieruchomości
Gwardia Rewolucyjna Iranu
Nowa groźba Iranu. To mają być kolejne cele ataku
lotto, wyniki, wygrana, pieniądze, szóstka
Dziewiąte takie losowanie Lotto z rzędu
Pieniądze
Donald Trump
Ryzyko blokady Ormuz. Generał ostrzegał prezydenta USA
Ogień i kłęby dymu unoszą się z instalacji naftowej w Fudżajrze w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, sobota, 14 marca 2026
Pożar w terminalu naftowym w Fudżajrze. Część przeładunków ropy zawieszona
Nairobi - sprzedawca gazet
Zmiana właściciela medialnego giganta. Rynek reaguje
Wieża kontroli lotów na Lotnisku Chopina
Nowy nabór w PAŻP. Poszukiwani kontrolerzy ruchu lotniczego
Z kraju
GettyImages-2235448391
Meta planuje cięcia zatrudnienia. W tle miliardowe inwestycje w AI
Tech
Prezydent USA Donald Trump
Miliardy prowizji dla admnistracji Trumpa. Ogromna zapłata od TikToka
kombajn rolnik pole uprawa wies S shutterstock_448065859
Konflikt z Iranem wpływa na notowania. Ceny zbóż rosną
Rynki
Prezydent USA Donald Trump
Trump kontra Powell. Sąd zatrzymuje śledztwo i uderza w prezydenta
GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W NOWYM JORKU USA
Konflikt na Bliskim Wschodzie. Wzrost cen ropy, niepokój Wall Street
Rynki
shutterstock_2117281391
Bez głównej wygranej w Eurojackpot. Kumulacja rośnie
Z kraju
shutterstock_2527150573
Niemcy wybierają Polskę. Nad Odrą kwitnie turystyka paliwowa
Moto
Statki zacumowane z powodu blokady cieśniny Ormuz w Maskat w Omanie
Zielone światło z Iranu. Dwa statki mogą przepłynąć cieśninę
Robert Fico, Viktor Orban
Blokada sankcji na Rosję. Nowy warunek Słowacji
shutterstock_2594879757
Te treści AI mają być zakazane. Unia planuje zaostrzenie przepisów
Tech
shutterstock_2525172943
Nawet do 8 tysięcy za gromadzenie deszczówki. Nabór już wkrótce
Nieruchomości
shutterstock_2459516807
Subskrypcje z pułapką. Światowy lider zapłaci miliony za ukryte opłaty
Tech
shutterstock_2271641799
Jak zamożni opuszczają Bliski Wschód? Gotowi są zapłacić setki tysięcy dolarów
Turystyka
karta platnosc internet shutterstock_2656041237
Płatności nie będą możliwe. Banki ostrzegają przed utrudnieniami
Z kraju
SAFE sprzęt PAP
Ekonomista o "krytycznym" elemencie SAFE: czynił ten kredyt atrakcyjnym
Z kraju
Rozprawa rozwodowa (zdjęcie ilustracyjne)
Sejm uchwalił "rozwody pozasądowe"
Prawo
Inwestor, giełda, broker, trader
Osobiste konta inwestycyjne opóźnione. Resort przychylił się do apeli
Pieniądze
safe PGZ zbrojenia sklej
Te firmy czekają na SAFE. Zobacz interaktywną mapę
Z kraju
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica