20 tysięcy pracowników w trzy miesiące. Zwolnienia w gigancie

W kwartale zakończonym 30 września TCS zmniejszyło liczbę pracowników o 19 755, co oznacza spadek o 3,2 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem. Po raz pierwszy od 2022 roku zatrudnienie w firmie spadło poniżej 600 tys. osób. Na odprawy przeznaczono 11,35 miliarda rupii (ok. 135 milionów USD), co odzwierciedla ogromną skalę redukcji.

Dyrektor TCS ds. zasobów ludzkich Sudeep Kunnumal wyjaśnił, że zwolnienia dotyczą głównie średnich i wyższych stanowisk, gdzie występuje "niedopasowanie umiejętności" do nowych wymagań rynkowych. TCS zamierza zredukować siłę roboczą o 2 proc. do marca 2026 roku, stawiając na rozwój usług opartych na AI i automatyzacji.

Słabe prognozy biznesowe

Analitycy Citi wskazują, że cięcia są odpowiedzią na trudną sytuację rynkową, związaną z mniejszym popytem na usługi IT i ograniczaniem budżetów technologicznych przez globalnych klientów. Zyski TCS w minionym kwartale były niższe od oczekiwań, głównie z powodu jednorazowych kosztów związanych z odprawami, co wskazuje, że nawet liderzy branży odczuwają presję związaną z transformacją gospodarki cyfrowej.

Zwolnienia zbiegają się z rosnącymi napięciami w relacjach handlowych między Indiami a USA. Propozycje prezydenta Donalda Trumpa, dotyczące podwyższenia opłat za wizy H-1B do 100 tys. dolarów (ok. 400 000 PLN) oraz wprowadzenia wyższych ceł na indyjskie towary, wprowadzają dużą niepewność. Choć bezpośredni wpływ ceł na TCS może być ograniczony, kluczowe znaczenie mają zmniejszone wydatki na IT ze strony amerykańskich klientów, którzy stanowią trzon biznesu firmy.

TCS reaguje na zmiany, zwiększając zatrudnienie lokalnych pracowników w USA, aby ograniczyć zależność od wiz pracowniczych dla specjalistów z Indii. Firma inwestuje w rekrutację ekspertów w dziedzinach takich jak sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe i analiza danych. Działania te są elementem szerszej transformacji transformacji indyjskiego sektora IT, który przechodzi od modelu opartego na dużej liczbie pracowników do bardziej innowacyjnego, opartego na zaawansowanych technologiach.

Tata Consultancy Services (TCS) to lider indyjskiego sektora IT i część Tata Group, jednego z największych konglomeratów w Indiach. Założona w 1968 roku firma specjalizuje się w outsourcingu IT, transformacji cyfrowej, usługach chmurowych i rozwiązaniach opartych na sztucznej inteligencji. TCS działa w ponad 50 krajach, obsługując globalnych klientów, w tym wielu z USA, i generuje znaczną część przychodów indyjskiego sektora IT, wartego 280 mld dolarów rocznie.

