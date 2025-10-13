Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

20 tysięcy pracowników w trzy miesiące. Zwolnienia w gigancie

tata siedziba shutterstock_505039342
Rozwój sztucznej inteligencji. OpenAI i Nvidia
Źródło: Reuters
Największa indyjska firma IT, Tata Consultancy Services (TCS), przeprowadziła rekordowe zwolnienia, redukując w trzy miesiące zatrudnienie o blisko 20 tysięcy osób. Cięcia spowodowane są między innymi presją związaną z wdrażaniem sztucznej inteligencji (AI) oraz niepewnością w polityce handlowej Stanów Zjednoczonych - podał "India Today".

W kwartale zakończonym 30 września TCS zmniejszyło liczbę pracowników o 19 755, co oznacza spadek o 3,2 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem. Po raz pierwszy od 2022 roku zatrudnienie w firmie spadło poniżej 600 tys. osób. Na odprawy przeznaczono 11,35 miliarda rupii (ok. 135 milionów USD), co odzwierciedla ogromną skalę redukcji.

Dyrektor TCS ds. zasobów ludzkich Sudeep Kunnumal wyjaśnił, że zwolnienia dotyczą głównie średnich i wyższych stanowisk, gdzie występuje "niedopasowanie umiejętności" do nowych wymagań rynkowych. TCS zamierza zredukować siłę roboczą o 2 proc. do marca 2026 roku, stawiając na rozwój usług opartych na AI i automatyzacji.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
shutterstock_1996815458
Motoryzacyjny gigant szykuje się do cięcia etatów
Moto
praca biuro pracownik parownicy shutterstock_1751378768_1
Zwiększają presję na pracowników. "Zwolnienia tylnymi drzwiami"
Dla pracownika
pap_20240118_1KH
Wielki koncern wstrzymuje produkcję, również w Polsce
Moto

Słabe prognozy biznesowe

Analitycy Citi wskazują, że cięcia są odpowiedzią na trudną sytuację rynkową, związaną z mniejszym popytem na usługi IT i ograniczaniem budżetów technologicznych przez globalnych klientów. Zyski TCS w minionym kwartale były niższe od oczekiwań, głównie z powodu jednorazowych kosztów związanych z odprawami, co wskazuje, że nawet liderzy branży odczuwają presję związaną z transformacją gospodarki cyfrowej.

Zwolnienia zbiegają się z rosnącymi napięciami w relacjach handlowych między Indiami a USA. Propozycje prezydenta Donalda Trumpa, dotyczące podwyższenia opłat za wizy H-1B do 100 tys. dolarów (ok. 400 000 PLN) oraz wprowadzenia wyższych ceł na indyjskie towary, wprowadzają dużą niepewność. Choć bezpośredni wpływ ceł na TCS może być ograniczony, kluczowe znaczenie mają zmniejszone wydatki na IT ze strony amerykańskich klientów, którzy stanowią trzon biznesu firmy.

TCS reaguje na zmiany, zwiększając zatrudnienie lokalnych pracowników w USA, aby ograniczyć zależność od wiz pracowniczych dla specjalistów z Indii. Firma inwestuje w rekrutację ekspertów w dziedzinach takich jak sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe i analiza danych. Działania te są elementem szerszej transformacji transformacji indyjskiego sektora IT, który przechodzi od modelu opartego na dużej liczbie pracowników do bardziej innowacyjnego, opartego na zaawansowanych technologiach.

Tata Consultancy Services (TCS) to lider indyjskiego sektora IT i część Tata Group, jednego z największych konglomeratów w Indiach. Założona w 1968 roku firma specjalizuje się w outsourcingu IT, transformacji cyfrowej, usługach chmurowych i rozwiązaniach opartych na sztucznej inteligencji. TCS działa w ponad 50 krajach, obsługując globalnych klientów, w tym wielu z USA, i generuje znaczną część przychodów indyjskiego sektora IT, wartego 280 mld dolarów rocznie.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: BC/ToL

Źródło: "India Today"

Źródło zdjęcia głównego: WE_Si / Shutterstock.com

Bez kolejek na lotniskach, bez kosztów przewalutowania w podróży. PKO Visa Infinite
Dowiedz się więcej:

Bez kolejek na lotniskach, bez kosztów przewalutowania w podróży. PKO Visa Infinite

MATERIAŁ PROMOCYJNY
Udostępnij:
TAGI:
Indiezwolnienia
Zobacz także:
Elon Musk
Sukces koreańskiej animacji. Elon Musk chce wejść do gry
Tech
Joel Mokyr, Philippe Aghion oraz Peter Howitt to laureaci Nagrody Nobla z ekonomii w 2025 roku
Nobel z ekonomii przyznany
Ze świata
Cabo Roch hiszpania shutterstock_1598551396
Jak gdyby nigdy nic, kupują w Europie. "Dzięki nim można ukryć rosyjski ślad"
Ze świata
lotto kupon pieniadze pln shutterstock_1760323928_1_1
Szóstka w Lotto. Podano, gdzie padła wygrana
Z kraju
Polska waluta osłabia się wobec najważniejszych walut
Duży bank w Polsce ukarany. Liczne naruszenia
Z kraju
Ludwik Kotecki
Członek RPP: to może doprowadzić do krachu finansów publicznych
Pieniądze
biuro, office, open space, ludzie, pracownicy
Trudniej o podwyżkę. "Taktyczna cierpliwość" na rynku pracy
Dla pracownika
telefony komorkowe smartphony shutterstock_2510921599
Nadchodzi nowa era mediów społecznościowych. Eksperyment gigantów
Tech
JSW chce zwiększyć wydobycie i zyski
Państwowa spółka szykuje się do restrukturyzacji
Z kraju
wieden austria shutterstock_2640958385
Oto najbardziej przyjazne miasto w Europie
Turystyka
medyka przejscie granica - kartli777 shutterstock_1666650490
Nowy system wjazdowy w UE. Dwa miejsca w Polsce
Z kraju
Qantas lotnisko sydney australia shutterstock_1710658291
Dane milionów osób krążą w sieci. Gigant potwierdza
Tech
Pekin
"Podwójne standardy". Jest reakcja Chin na zapowiedź Trumpa
Ze świata
toskania wlochy shutterstock_315689663
Oferują 20 tysięcy euro za przeprowadzkę
Turystyka
emerytka emeryt kupon lotto senior shutterstock_1464157709
Padła szóstka w Lotto
Pieniądze
trump maduro shutterstock_2668583073
Oferta dla Trumpa. Ropa i zerwanie z Rosją
Ze świata
cupertino kalifornia shutterstock_2477988435
"Skutki będą fatalne, to pociągnie w dół całą gospodarkę"
Tech
kukurudza paleczki shutterstock_2664689175
Wstrzymują sprzedaż tego produktu. Ostrzeżenie
Z kraju
zakupy sklep market koszyk shutterstock_2353461275_1
Towary z tym znakiem trafiają już do sklepów
Z kraju
Alkohol (zdjęcie ilustracyjne)
Zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach paliw. Nowy projekt
Z kraju
hiszpania malaga konie dorozki shutterstock_2589521111
"Już ich nie ma". Koniec popularnej atrakcji dla turystów
Turystyka
pekin
Bezprecedensowy krok Chin. "Bardzo poważna eskalacja"
Ze świata
Donald Trump
Trump zapowiada 100 procent dodatkowego cła po "wyjątkowo agresywnym" działaniu Chin
Ze świata
shutterstock_2044480022
Kumulacja w górę. Do wygrania olbrzymia suma
Pieniądze
W Stanach Zjednoczonych rozpoczęły się zwolnienia pracowników federalnych
Dzień wypłaty. Ruszyła "znacząca" fala zwolnień
Ze świata
microsoft shutterstock_2453978703
Były premier znalazł pracę w technologicznym gigancie
Tech
uzywane samochody shutterstock_2262370409
Uszkodzenie, którego nie było. Skokowy wzrost liczby skarg
Moto
koszyk sklep zakupy inflacja AdobeStock_493101486
Ta opłata pójdzie w górę. Jest zapowiedź ministerstwa
Z kraju
faktury shutterstock_2205886299
Nawet 2400 złotych więcej. Uderzenie po kieszeni
Pieniądze
shutterstock_2651603895
Auta przejeżdżały na czerwonym świetle, jechały pod prąd. Jest dochodzenie
Moto

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica