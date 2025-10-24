Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Importowali rosyjską ropę na potęgę. Gigant zabiera głos w sprawie sankcji

ropa naftowa, rosneft, rosnieft, rosja
Donald Trump o sankcjach na Rosję: to naprawdę ważny dzień
Źródło: TVN24, Reuters
Firma Reliance Industries Ltd., która jest głównym prywatnym odbiorcą rosyjskiej ropy naftowej w Indiach, zapowiedziała w piątek, że będzie respektować sankcje nałożone przez Zachód na import tego surowca z Rosji.

Reliance Industries to nie tylko największy w Indiach odbiorca rosyjskiej ropy naftowej, ale też operator największego na świecie kompleksu rafineryjnego - w Dźamnagarze, w stanie Gudźarat w zachodnich Indiach.

Reakcja na amerykańskie sankcje

Portal CNBC poinformował, powołując się na dane firmy Kpler, która zajmuje się analizą danych surowcowych, że jeszcze we wrześniu indyjska spółka kupowała od rosyjskich spółek Rosnieft i Łukoil ponad 629,5 tys. baryłek ropy dziennie, co stanowiło ponad jedną trzecią całkowitego importu Indii.

Piątkowy komunikat zarządu Reliance Industries jest reakcją na sankcje, które w środę Stany Zjednoczone nałożyły na rosyjskie spółki naftowe. Waszyngton uzasadnił tę decyzję "brakiem poważnego zaangażowania" Moskwy w zakończenie wojny na Ukrainie. Zgodnie z komunikatem Białego Domu restrykcje mają na celu "osłabienie zdolności Kremla do finansowania wojny".

Reliance Industries przekazało, że będzie przestrzegać zachodnich sankcji wobec Moskwy, jednocześnie utrzymując relacje z obecnymi dostawcami ropy.

- Firma jest przekonana, że jej sprawdzona, zróżnicowana strategia pozyskiwania ropy naftowej będzie nadal zapewniać stabilność i niezawodność działalności rafinerii w zakresie zaspokajania potrzeb krajowych i eksportowych, w tym do Europy – powiedział rzecznik prasowy, cytowany przez Reutersa.

Reliance nie odpowiedziało na prośbę CNBC o doprecyzowanie, czy wstrzymuje zakup rosyjskiej ropy.

W komentarzu do decyzji Reliance Industries cytowany przez portal CNBC analityk rynków surowcowych, Pankaj Srivastava, wyraził opinię, że "dostępność podobnej ropy nie jest kłopotem" i może ona pochodzić z Bliskiego Wschodu, Brazylii lub Gujany. Podkreślił zarazem, że indyjska spółka "prawdopodobnie nie otrzyma jednak takiej samej ceny". Według Reutersa podpisany w grudniu ubiegłego roku 10-letni kontrakt Reliance Industries z Rosnieftem opiewał na 12–13 mld dolarów rocznie.

Drugi największy importer

Według think tanku Centre for Energy and Clean Air, którego siedziba mieści się w Helsinkach, Indie były we wrześniu drugim największym na świecie importerem rosyjskiej ropy po Chinach z udziałem w wysokości ok. 38 proc. (wobec 47 proc. chińskiego importu).

Indyjskie zakupy rosyjskiej ropy naftowej były w ostatnich miesiącach powodem napięć w relacjach Delhi z Waszyngtonem.

Z tego powodu USA między innymi nałożyły na indyjskie produkty wyższe stawki celne (50 procent) niż na produkty z innych państw Azji Południowej (20-procentowe cła na import z Bangladeszu i Sri Lanki oraz 19-procentowe na import z Pakistanu).

Chińskie koncerny wstrzymują zakupy ropy z Rosji

Wcześniej wiele źródeł handlowych poinformowało agencję Reutera, że państwowi giganci naftowi w Chinach, tacy jak PetroChina, Sinopec, CNOOC i Zhenhua Oil, wstrzymali zakupy rosyjskiej ropy "przynajmniej w perspektywie krótkoterminowej" z obawy przed sankcjami.

Chiny importują drogą morską około 1,4 mln baryłek rosyjskiej ropy dziennie. Udział państwowych koncernów w tych zakupach jest szacowany różnie – firma analityczna Vortexa Analytics określa go na poniżej 250 tys. baryłek dziennie, podczas gdy firma doradcza Energy Aspects mówi o 500 tys. baryłek dziennie.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: /dap

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Zobacz także:
shutterstock_1598514535
Kumulacja w Eurojackpot rośnie
Pieniądze
Lofoten Islands, Norwegia
Turyści "przyjeżdżają z całego świata". Kłopoty z parkingami, śmietnikami i kanalizacją
Turystyka
Laptop, komputer, handel, zakupy
"Wszystkie ważne transakcje zrób wcześniej". Utrudnienia w bankach
Pieniądze
shutterstock_1707947203
"Mamy do czynienia ze zjawiskiem martwego internetu"
Tech
Donald Trump
Trump: oszukała i została przyłapana
Ze świata
biurowiec shutterstock_2398225309
"Dłuższa dniówka" dla niektórych osób. Inspekcja pracy komentuje
Dla pracownika
shutterstock_2564758397
Kary mogą być ogromne. Bruksela: Meta i TikTok naruszyły unijne przepisy
Tech
Maciej Adamkiewicz
Nie żyje polski miliarder
Z kraju
polski komitet olimpijski siedziba shutterstock_10964281_1
Giełda kryptowalut sponsorem PKOl. "Cała świta musiała pojechać do Monako"
Z kraju
shutterstock_2279613499
Niemcy o "ciosie dla Ukrainy"
Ze świata
Krajowa Administracja Skarbowa wykryła oszustwo w branży paliwowej
Decyzję Trumpa odczuje też Polska? Tak mogą wzrosnąć ceny
Tatar wołowy
Groźna bakteria w mięsie. "Nie należy spożywać"
Z kraju
sklep market ludzie wozek shutterstock_2232609833
Zwolnienia w amerykańskiej sieci. Setki osób stracą pracę
Ze świata
Donald Trump
Trump zrywa negocjacje. "Skandaliczne zachowanie"
Ze świata
Kanclerz Niemiec Friedrich Merz
Merz: zakładam, że Rosnieft otrzyma zwolnienie z sankcji
Ze świata
lotto S shutterstock_275295956
Wysoka kumulacja w Lotto
Z kraju
coca-cola-lod-shutterstock_643315588
Coca-Cola zmieniła skład
Ze świata
Donald Tusk
Premier: jesteśmy świadkami bardzo poważnego zwrotu w tej kwestii
Z kraju
Changpeng Zhao
Trump ułaskawił miliardera
Ze świata
saranda albania shutterstock_1979689766
"Musieli czekać na posiłki w długich kolejkach". Jest wyrok TSUE
Turystyka
Łupem 14-latki padły buteleczki z alkoholem (zdjęcie ilustracyjne)
"Małpki" w systemie kaucyjnym? Ministerstwo odpowiada
Z kraju
chiny szanghaj rafineria shutterstock_1271084311
Chiny wstrzymują zakup rosyjskiej ropy. Obawy Pekinu
Ze świata
shutterstock_2564758397
Aplikacje częściowo zablokowane. Władze tłumaczą decyzję
Tech
PKP Intercity
Te pociągi staną na godzinę. Lista połączeń
Z kraju
Lotnisko Warszawa-Radom
Zawiadomienie do prokuratury w sprawie lotniska w Radomiu. "Szereg nieprawidłowości"
Z kraju
Drób zaatakowała choroba, której ostatnie przypadek odnotowano w Polsce 49 lat temu (zdjęcie ilustracyjne)
"Uśmiercenie" ponad pół miliona kur. Komunikat
Z kraju
30-latek uwierzył, że bierze udział w policyjnej akcji. Stracił 100 tysięcy złotych (zdj. ilustracyjne)
"W słuchawce cisza". Klienci dużego operatora mieli kłopoty z połączeniami
Tech
AdobeStock_573281782
Zarabiają nie więcej niż najniższa krajowa. Ogromna liczba pracowników
Pieniądze
Jedna z ulic w Moskwie
Zielone światło dla unijnych sankcji. "Pakiet, który uderza w główne źródła rosyjskich dochodów"
Ze świata
Ropa naftowa
Ceny mocno w górę po decyzji Trumpa
Rynki

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica