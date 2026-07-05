Upały windują ceny. Francuzi szturmują sklepy

Ponad 1000 ofiar upałów we Francji tylko przez pięć dni. Materiał Angeliki Maj dla "Faktów o Świecie" Źródło wideo: TVN24 BiS Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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W miniony czwartek sieci wielkich sklepów dyskontowych zorganizowały sprzedaż 200 tys. klimatyzatorów i wiatraków w niższych cenach. Portale społecznościowe obiegły wkrótce potem nagrania scen oblężenia sklepów i walk klientów o sprzęt chłodzący - relacjonuje dziennik.

Dzień później na platformach sprzedażowych pojawiły się oferty odsprzedaży; dostępny za 179 euro w sklepach mini klimatyzator doszedł do ceny 600-700 euro, a sprzedawcy prosili, by nie negocjować i nie proponować "cen nierealistycznych".

🔴🎙️ Climatiseurs Lidl : "L'opération est européenne et il n'y a qu'en France qu'il y a eu des incidents", explique Frank Rosenthal, expert en marketing du commerce. #ToutEstPolitique #canal16 pic.twitter.com/qFzS8r8gMn — franceinfo (@franceinfo) July 3, 2026 Rozwiń

Kup tanio, sprzedaj drożej

Służby meteorologiczne zapowiadają powrót fali upałów we Francji, dlatego Francuzi usiłujący kupić klimatyzatory i wiatraki są po prostu zdesperowani - ocenia "Le Figaro".

W serwisie sprzedażowym Leboncoin pewien posiadacz zaoferował za oryginalną cenę 179 euro opakowanie po mini klimatyzatorze z adnotacją, że przynosi ono "psychologiczny efekt chłodzenia", pod warunkiem, że ma się "mocno zamknięte oczy".

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Od 2011 roku francuski rząd przyjmuje kolejne krajowe plany adaptacji do zmian klimatu (PNACC), zawierające rekomendacje dotyczące "izolacji budynków, ograniczeń przegrzewania się szyn, produkcji rolniczej, zarządzania zasobami wodnymi".

Problemem jest jednak brak finansowania, potrzebne są bowiem masowe inwestycje. Tymczasem zasoby tzw. Zielonego Funduszu spadły z 2,5 mld euro w 2024 roku do niecałych 840 mln euro w 2026 roku. Natomiast na adaptację termiczną budynków potrzebnych jest 7,3 mld euro rocznie do roku 2030.