Jest reakcja Dudy po krytyce Tuska. "Procedury zadziałały!"

Tusk o działalności byłego prezydenta Andrzeja Dudy: to są praktyki niedopuszczalne, projekt skompromitowany Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP

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Były prezydent zabrał głos po tym, jak Donald Tusk skomentował jego wizytę w Agencji Uzbrojenia, podczas której - według ustaleń mediów - Duda pojawił się w towarzystwie prezesa fintechu ZEN.com. Premier określił to spotkanie jako lobbystyczne i "niedopuszczalne".

Duda odpowiada Tuskowi

Andrzej Duda odrzucił te zarzuty, zapewniając, że jego wizyta odbyła się zgodnie z procedurami i nie miała charakteru nieformalnego.

"Szanowni Państwo, nie mam żadnych wątpliwości, że zapowiedziana oficjalnie i przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi procedurami ('Procedury zadziałały!') wizyta w Instytucji podległej rządowi RP nie jest przestępstwem ani niczym niestosownym. Rozmowa z Generałem odpowiedzialnym za budowę systemu bezpieczeństwa RP, na temat bezpieczeństwa Polski, z pewnością też nie jest niczym niestosownym. Bo z kim niby należałoby o tym rozmawiać? Z Panem Tuskiem? To raczej ponury żart" - napisał na portalu X Duda.

W dalszej części wpisu były prezydent skrytykował obecny rząd, zarzucając mu blokowanie strategicznych inwestycji, takich jak Centralny Port Komunikacyjny czy port kontenerowy w Świnoujściu. Według Dudy działania te nie służą interesom Polski i Polaków.

"Z tym Panem, uwolniona od KOlesi Polska porozmawia na temat blokowania budowy CPK i portu kontenerowego w Świnoujściu, a także czyje interesy były w ten sposób zabezpieczane. Bo z pewniścią nie interesy Polski i Polaków. Przecież 'lotnisko jest w Berlinie'!" - podsumował.

Szanowni Państwo, nie mam żadnych wątpliwości, że zapowiedziana oficjalnie i przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi procedurami („Procedury zadziałały”!) wizyta w Instytucji podległej rządowi RP nie jest przestępstwem ani niczym niestosownym. Rozmowa z Generałem odpowiedzialnym… — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) July 3, 2026 Rozwiń

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Tusk krytycznie o działaniach Dudy

Sprawę spotkania w Agencji Uzbrojenia skomentował na piątkowej konferencji prasowej Donald Tusk, który oznajmił, że "zarekomendował (...) ministrowi obrony narodowej, aby w sposób jednoznaczny przeciął wszelkie ryzyka związane z praktykami lobbystycznymi".

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"To, co były prezydent Andrzej Duda zrobił jako lobbysta jednej z firm, która ubiega się w konsekwencji o kontrakty państwowe w związku z planami budowy fabryki, która miałaby produkować rakiety na licencji ukraińskiej - mówię o tej nieszczęsnej lobbystycznej wizycie pana Dudy w Agencji Uzbrojenia - to są praktyki niedopuszczalne" - ocenił.

- Nawet jeśli projekt miał ręce i nogi, to został skompromitowany przez takie poza wszelkimi standardami lobbystyczne praktyki. Oczekiwalibyśmy od byłego prezydenta zupełnie innych zachowań - powiedział szef rządu. Dodał, że nie ma żadnych osobistych emocji, ale przypomniał jednocześnie, że "mówimy o ważnych sprawach - ile emocji towarzyszyło [programowi - red.] SAFE, ile emocji towarzyszy (...) wydatkom na obronę".

Premier wskazał, że "mamy dość wysoki deficyt, mamy sytuację finansową taką dość napiętą". - Wydajemy rekordową ilość pieniędzy na obronę i to wszystko musi być absolutnie czyste jak kryształ, jak łza - zaznaczył. W związku z tym zdaniem Tuska "ta firma, która uznała, że pan Duda będzie świetnym lobbystą, może sobie rzeczywiście pogratulować, bo właśnie straciła szansę". - Apeluję do wszystkich, aby nie szukali tego typu dróg, bo to do niczego sensownego nie doprowadzi - podsumował szef rządu.

Duda zabrał na spotkanie założyciela ZEN.COM

We wtorek "Rzeczpospolita" - powołując się na swoje źródła - informowała, że były prezydent Andrzej Duda spotkał się z generałem dywizji Kuptelem. Według dziennika na spotkaniu obecny miał być także Dawid Rożek, założyciel fintechu ZEN.COM, spółki, której działalności przygląda się prokuratura. "Choć miało być kurtuazyjnie, to panowie opowiadali o latających bezzałogowcach, które mogłyby trafić do Wojska Polskiego" - przekazywała "Rz".

Według rozmówców dziennika spotkanie dotyczyło między innymi tematu dronów, które mogłyby trafić do armii. - Zachowywali się jak komiwojażerowie (agenci handlowi - red.) - relacjonowała osoba znająca kulisy spotkania. "Rzeczpospolita" podkreśliła, że był to wysoce niestandardowy tryb prezentacji sprzętu wojskowego, który mógłby zostać zakupiony przez wojsko.

Wiceminister Sobkowiak-Czarnecka relacjonowała w czwartek na antenie TVN24, że generał "pytał, czy może spotkać się z byłym prezydentem". Dodała, że - z tego, co wie - "generał Kuptel nie był świadomy, że pan prezydent Duda przybędzie w towarzystwie innych osób". - Z relacji pana generała Kuptela wiem, że na dzień dobry towarzyszących panu prezydentowi wyprosił i rozmawiał tylko z panem prezydentem - podkreślała Sobkowiak-Czarnecka w TVN24.

Wiceszefowa MON dopytywana wtedy, na jaki temat rozmawiano na spotkaniu, odpowiedziała, że "pan prezydent przekazywał swoje przemyślenia dotyczące Ukrainy, tego, co tam się dzieje".

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Działalność byłego prezydenta Dudy

Andrzej Duda od października 2025 roku jest członkiem rady nadzorczej w fintechu ZEN.COM. Jak pisał w swoim tekście dziennikarz tvn24.pl Piotr Szostak, firma jest zarejestrowana na Litwie, jednak jej główny udziałowiec i większość kierownictwa to Polacy.

W czerwcu Prokuratura Regionalna w Warszawie wszczęła postępowanie dotyczące działalności operatora płatności ZEN.COM. Jak poinformowano, dotyczy ono "udzielenia pomocy do popełnienia przestępstw polegających na uczestnictwie osób przebywających na terytorium RP w zagranicznych grach hazardowych poprzez udostępnienie tym osobom systemu płatności elektronicznych ZEN, a tym samym umożliwienie im dokonywania wpłat środków pieniężnych na rzecz podmiotów urządzających zagraniczne gry hazardowe".