"Trzy żądania" Francji. "Oczekujemy konkretnych odpowiedzi"

- Wciąż oczekujemy konkretnych i skutecznych odpowiedzi na trzy żądania Francji - poinformowała rzeczniczka, wyjaśniając, że żądania te dotyczą: mechanizmów zabezpieczających, wzmocnienia kontroli oraz działań symetrycznych.

Bregeon dodała, że według Macrona nie będzie zgody na "żadną formę tolerancji", jeśli chodzi o wwóz na terytorium Europy produktów niespełniających norm sanitarnych.

Obawy przed produktami importowanymi z Mercosuru

Umowa z blokiem krajów Mercosur (Argentyna, Brazylia, Paragwaj, Boliwia i Urugwaj) ustanowi preferencje celne dla niektórych produktów rolnych z tych państw, takich jak wołowina, drób, nabiał, cukier i etanol. Proponowane mechanizmy zabezpieczające, o których wspomniała rzeczniczka, mają sprawić, że preferencje te będzie można wycofać, jeśli dojdzie do gwałtownego wzrostu importu lub spadku cen.

Paryż domaga się ponadto skuteczniejszych kontroli, aby zapewnić, że produkty z importu spełniają normy europejskie. Z kolei działania symetryczne, o których mówiła Bregeon, miałyby zapewnić, że pestycydy zakazane w Unii Europejskiej będą też zakazane w produktach pochodzących z krajów bloku Mercosur.

Komisja Europejska liczy, że do podpisania porozumienia dojdzie na szczycie Mercosuru 20 grudnia w Brazylii. Polska i Francja są najbardziej krytyczne wobec umowy, ale by zablokować porozumienie, potrzebne są cztery kraje (tzw. mniejszość blokująca).

