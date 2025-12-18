Logo TVN24
Ze świata

Oferty widma. Skala może być ogromna

Londyn, Wielka Brytania, ludzie, tłum, ulica
Kochlewska o pracownikach handlu w grudniu
Źródło: TVN24 BiS
Z badania przeprowadzonego w USA, Wielkiej Brytanii i Niemczech wynika, że nawet 22 procent ofert pracy publikowanych jest bez zamiaru zatrudnienia - informuje BBC.

Problem został nagłośniony w USA przez osobę, która szukała pracy w sektorze technologicznym .

- Sprawdzałem wszystkie oferty, aplikując na stanowiska na swoim poziomie, a także na te wyższe i niższe - przytacza wypowiedź Erica Thompsona serwis BBC.

W trakcie procesu rekrutacji mężczyzna stwierdził, że niektóre z ogłoszeń dotyczą wakatów, które nie istnieją. To doświadczenie skłoniło go do założenia grupy postulującej uchwalenie przepisów zakazujących publikowania fałszywych ogłoszeń o pracę.

Ustawa o prawdzie w ogłoszeniach o pracę

Thompson ponadto pracuje nad projektem ustawy o prawdzie i odpowiedzialności w ogłoszeniach o pracę (The Truth in Job Advertising & Accountability Act), z którym dotarł do członków amerykańskiego Kongresu.

Regulacja ma przewidywać: wprowadzenie daty wygaśnięcia oferty, możliwość audytu dokumentacji rekrutacyjnej, a także kary dla pracodawców publikujących ogłoszenia wprowadzające w błąd. Petycja Thompsona w tej sprawie zebrała już ponad 50 tys. podpisów.

Zakaz ofert widm rozważają parlamenty stanowe w New Jersey i Kalifornii.

Kierunek wyznacza Ontario

Takie prawo uchwaliło już kanadyjskie Ontario. Od 1 stycznia tamtejsze przedsiębiorstwa będą musiały potwierdzić, że wakat jest rzeczywiście obsadzany.

Ontario walczy również z innym problemem rekrutacyjnym – tzw. ghostingiem, czyli sytuacją, w której rekrutujący w ogóle nie odpowiada kandydatowi.

Przedsiębiorstwa zatrudniające ponad 25 pracowników będą zobowiązane odezwać się do osoby, z którą przeprowadziły rozmowę kwalifikacyjną, w przeciągu 45 dni.

Dlaczego firmy to robią?

Jasmine Escalera, trenerka kariery i ekspertka ds. rekrutacji z Miami, usłyszała o ofertach widmach od osób, które szkoliła. Zauważyły one, że to samo ogłoszenie pojawia się wielokrotnie.

Escelera przeprowadziła badania, by sprawdzić, czemu służy taka praktyka. Ustaliła kilka powodów. Firmy publikują ogłoszenia, by zbierać CV "na zapas", nie planując natychmiastowego zatrudnienia. Inna motywacja to sztuczne pompowanie wizerunku - niektóre przedsiębiorstwa chcą w ten sposób sprawiać wrażenie dynamicznego wzrostu.

Pojawiają się także przypadki publikowania ofert w celu zdobycia i sprzedaży danych osobowych.

Autorka/Autor: fig/dap

Źródło: BBC

Źródło zdjęcia głównego: JuliusKielaitis/Shutterstock

