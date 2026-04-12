Ze świata "Kruche zawieszenie broni nie wystarczy". Niepewność winduje ceny Oprac. Bartłomiej Ciepielewski

Trump o opłatach za przepłynięcie cieśniny Ormuz

Eksperci cytowani przez portal podkreślają, że samo otwarcie cieśniny nie zakończy natychmiast obecnego kryzysu. Puste statki muszą powrócić do Zatoki Perskiej, aby zapewnić ciągłość transportu towarów. Linie żeglugowe nie zdecydują się jednak na taki krok, dopóki istnieje ryzyko, że zawieszenie broni okaże się krótkotrwałe.

- Dwutygodniowe, kruche zawieszenie broni nie daje operatorom statków wystarczającego poczucia bezpieczeństwa - wyjaśniła, cytowana przez CNN, Lale Akoner, globalna analityczka rynkowa w eToro. Dodała, że sytuacja nie ulegnie poprawie, dopóki firmy nie będą miały pewności, iż ich jednostki nie utkną w regionie na tygodnie lub dłużej.

Niepewność wśród operatorów

Matt Smith z firmy analitycznej Kpler zwrócił uwagę, że najpierw muszą wypłynąć statki, które obecnie utknęły w Zatoce.

- Prawie nikt nie ma wystarczającej pewności, by przepłynąć przez cieśninę - podkreślił. Liczba tankowców ropy, które zwykle pokonują ten szlak, wynosząca ponad 100 dziennie, spadła obecnie do zaledwie kilku lub kilkunastu.

Bez nowych jednostek wpływających do Zatoki, by odebrać kolejne ładunki ropy, nawozów i innych towarów, korzyści z setek w pełni załadowanych statków wypływających z cieśniny szybko się skończą. Braki surowców i wysokie ceny ropy oraz innych dóbr mogą utrzymywać się przez wiele miesięcy.

Brakuje alternatywnych możliwości

Nawet jeśli zaufanie do zawieszenia broni zacznie rosnąć, przepływ statków pozostanie w dużej mierze jednokierunkowy - w stronę wyjścia z Zatoki.

Według szacunków Smitha w regionie czeka około 400 załadowanych tankowców, ale jedynie około 100 pustych jednostek gotowych do wpłynięcia. Ocenił on, że nawet przy natychmiastowym otwarciu cieśniny, pełne przywrócenie normalnych przepływów ropy mogłoby potrwać aż do lipca.

Podobne wyzwania dotyczą kontenerowców - kluczowych dla dostaw żywności i towarów niezbędnych państwom regionu, a także dla eksportu produktów takich jak nawozy czy żywice przemysłowe.

- W rejonie znajduje się około 100 kontenerowców gotowych do wypłynięcia, lecz praktycznie żaden nie czeka na wejście do Zatoki - przekazał, cytowany przez CNN, Peter Tirschwell, wiceprezes ds. żeglugi i handlu w S&P Global Market Intelligence.

Oznacza to, że około 30 procent światowej produkcji nawozów, która normalnie pochodzi z tego regionu, może pozostać tam na wiele miesięcy. Transport morski jest jedynym realnym sposobem przewozu tych ładunków, a obecnie nie istnieją szybkie alternatywy pozwalające na ich przekierowanie.

Perspektywy na kolejne miesiące

Brak nowych statków przepływających przez cieśninę i wpływających do Zatoki powoduje wstrzymanie produkcji wielu kluczowych towarów - ropy naftowej, benzyny, paliw rafinowanych oraz nawozów. W ostatnich tygodniach produkcja została ograniczona z powodu braku miejsca na składowanie surowców.

- Producenci ropy w regionie są przyzwyczajeni do natychmiastowego załadunku surowca na tankowiec i jego szybkiego wywozu. Będą potrzebowali czasu, by ponownie zwiększyć produkcję i zapewnić w regionie odpowiednią liczbę jednostek transportowych - wyjaśnił Smith.

Choć odblokowanie cieśniny Ormuz stanowi pozytywny sygnał dla globalnych rynków, pełne przywrócenie stabilności może potrwać wiele tygodni. Kluczowe znaczenie będzie miało odbudowanie zaufania armatorów i ubezpieczycieli oraz zagwarantowanie bezpieczeństwa żeglugi w regionie. Dopiero wtedy można spodziewać się rzeczywistego spadku cen surowców i powrotu światowego handlu do normalnego rytmu.

